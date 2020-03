CCOO pide a Junta datos sobre condiciones del “hospital de campaña” de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha pedido a la Junta que se hagan públicas las condiciones del "hospital de campaña" en el hotel Ilunion de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) en cuanto al personal y equipamiento de que dispone y se garantice que no va suponer un trato discriminatorio para los pacientes ancianos infectados por Covid-19. Ha exigido que los pacientes de geriátricos infectados tengan los mismos derechos que el resto de la población.

Según un comunicado de CCOO, desde comienzos de la semana, las autoridades sanitarias vienen trabajando sobre un plan para habilitar un "centro medicalizado" para los pacientes internos de centros geriátricos afectados por el coronavirus, ya que las precarias dotaciones de personal de estos centros no aseguran una debida atención en caso de aislamiento.

Ha explicado que se decidió que se montara un "hospital de campaña" en el hotel Ilunion, y que se haría cargo de él la empresa SAMU y que en el día de ayer un mensaje circulaba en las redes en el que un responsable de SAMU pedía donaciones de bañeras para camas y grúas de movilización de pacientes, lo que pone de manifiesto "la precariedad de medios de ese hospital de campaña".

El sindicato ha indicado que no tiene nada que objetar a que se habilite un lugar específico para pacientes de centros geriátricos con sintomatología leve, teniendo en cuenta que las normas aprobadas por el Ministerio de Sanidad establecen que deben permanecer en aislamiento en un geriátrico, siempre que el personal de ese centro disponga de medios de protección adecuados, para que no se infecte y para que no actúe como transmisor del virus de un paciente a otro.