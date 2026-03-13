CCOO reclama en el CESS que el crecimiento de Sevilla "se traduzca en condiciones de vida dignas" para sus vecinos

Archivo - Decenas de personas pasean por el centro histórico de Sevilla, como imagen de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado que el crecimiento de Sevilla en términos macroeconómicos "se traduzca en condiciones de vida dignas" para sus vecinos y vecinas. Así lo ha destacado el secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, quien ha intervenido en el pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) en el que se ha presentado el Informe Socioeconómico.

El dirigente sindical ha cuestionado un modelo de crecimiento que, a pesar de los indicadores positivos en turismo y servicios, "ha consolidado un reparto desigual de la riqueza y una alta inestabilidad laboral", señala CCOO en una nota de prensa. "Sevilla no puede ser solo una postal de éxito macroeconómico mientras su clase trabajadora sufre precariedad, alta rotación y salarios que no llegan a fin de mes", ha apuntado.

Asimismo, Lebrón ha alertado sobre los efectos de un modelo económico "que se apoya excesivamente" en sectores de bajo valor añadido y alta estacionalidad. "Esta realidad ha derivado en un mercado laboral con altos niveles de rotación y salarios que, en muchos casos, no han permitido afrontar cuestiones básicas como el acceso a la vivienda o el incremento del coste de la vida".

Igualmente, CCOO ha exigido una regulación municipal más estricta sobre las viviendas de uso turístico para proteger el derecho de la ciudadanía a vivir en su ciudad. En ese sentido, el secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Sevilla ha manifestado que "el desarrollo económico no puede traducirse en procesos de expulsión residencial, en la pérdida de tejido comercial de proximidad o en un deterioro de la cohesión social".

Al respecto,el sindicato ha propuesto avanzar hacia la "diversificación productiva" impulsando sectores como la innovación tecnológica y la industria vinculada a la transición ecológica. Además, ha considerado imprescindible que el crecimiento vaya acompañado de inversión pública suficiente y de empleo público no externalizado que permita sostener la calidad de servicios como la limpieza, el transporte o la seguridad.

Finalmente, CCOO ha ratificado su compromiso "con la construcción de una ciudad más equilibrada y justa". Lebrón ha concluido que "no se trata de crecer más a cualquier precio, sino de crecer mejor garantizando condiciones de vida dignas para quienes levantan la ciudad cada día", al tiempo que ha instado a las administraciones a orientar las decisiones públicas hacia la justicia laboral.