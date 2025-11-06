CCOO reclama la construcción de un centro para el CEIP Fernando Feliú de Gerena (Sevilla)

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha reclamado la construcción de un centro para el CEIP Fernando Feliú de Gerena. En este sentido, CCOO se ha concentrado este jueves a las puertas del colegio, junto a la comunidad educativa y los grupos municipales mayoritarios en la localidad (PSOE e IU), para denunciar los graves problemas estructurales que sufren las instalaciones y los continuos incumplimientos por parte de la Junta de Andalucía.

"El centro actual carece de las mínimas condiciones para garantizar con normalidad el desarrollo de las enseñanzas, suponiendo un riesgo para la salud y seguridad del alumnado y trabajadores, tal y como lleva años denunciando la comunidad educativa", ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

El colegio, dividido en tres espacios distintos, ha sufrido en los últimos años desprendimientos y filtraciones debido a problemas estructurales que no pueden solucionarse con parches, e incluso en una de las instalaciones sigue manteniéndose amianto, incumpliendo la legislación vigente.