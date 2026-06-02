CCOO señala problemas en el suministro de papel higiénico de los centros de la Universidad de Sevilla

Suministro de papel higiénico por parte de Comisiones Obreras en los centros de la Universidad de Sevilla. - CCOO SEVILLA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha señalado este martes problemas en el suministro de papel higiénico en los Centros de la Universidad de Sevilla en plena semana de celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Según ha remitido el sindicato en un comunicado a medios, han pedido "adoptar las medidas necesarias" para "el cumplimiento de la normativa vigente" en materia de riesgos laborales.

Asimismo, ha insistido a los organismos universitarios que garanticen de "forma inmediata" el suministro de este material "en todos los Centros".