CCOO Sevilla advierte del "brutal recorte" a la educación pública y de la pérdida de mil aulas en seis años

Archivo - Tres niñas a su llegada a un colegio durante el primer día del curso escolar. Imagen de archivo. - GABRIEL LUENGAS - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha advertido este martes del "brutal recorte" a la educación pública que según ha defendido se ha producido en la provincia en los últimos seis años y ha apuntado a la pértida de mil aulas públicas en el mismo periodo, hecho que ha acusado a la gestión del Gobierno andaluz.

El sindicato ha apuntado en el marco del inicio del curso escolar 2025-2026 previsto este miércoles, 10 de septiembre, que las unidades escolares eliminadas responden, a su juicio, a "la vocación privatizadora del Gobierno andaluz", al tiempo que ha apostillado que ha "rechazado las propuestas de CCOO de reducir la ratio de alumnado por aula en todas las etapas educativas".

Además, ha afirmado que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no ha conseguido afrontar los "grandes retos" de la educación pública sevillana, como el aumento de plantilla, la bajada de ratio, la reducción del horario lectivo y una mejor atención al alumnado con necesidad específicas de apoyo educativo.

CCOO Sevilla ha subrayado de igual forma la "falta" de un refuerzo de plantillas de especialistas suficiente para atender al alumnado con necesidades específicas y ha criticado la "lentitud" en la cobertura de sustituciones del personal docente, administrativo y de servicios.

Por último, ha reiterado su condena al "déficit de gestión" de las infraestructuras educativas y el "insuficiente avance" en el desarrollo de la Ley de Bioclimatización de los centros educativos, entre otras cuestiones.