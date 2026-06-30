CCOO Sevilla advierte del cierre de dos unidades escolares en el IES Triana y alerta de "daño estructural" en el centro

Archivo - Imagen de recurso de una estudiante en un aula. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Sevilla ha advertido este martes del cierre de dos unidades escolares en el IES Triana, en concreto una unidad del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y otro del tercero.

Según ha detallado en un comunicado, el instituto ha contado hasta ahora con tres unidades en el primer y segundo curso de la ESO, pero la Delegación de Desarrollo Educativo habría previsto para el periodo 2026-2027 dos grupos en segundo y tercero, respectivamente.

Al hilo, ha informado de que el número de alumnos y alumnas por clase "superará con claridad la ratio máxima establecida, fijada por ley en un máximo de 30 estudiantes".

Una "masificación" que "impide la concreción de aspectos tan esenciales como la atención individualizada del alumnado, que permite solventar sus carencias, aumentar sus potencialidades y atender a la diversidad". Además, la medida imposibilitaría, según CCOO, la matriculación de nuevos estudiantes.

Por ello, entre otras cuestiones, ha reclamado a la Delegación Territorial la continuidad de las tres unidades de vigilancia y ha alertado del "daño estructural" que supondría en las bases del instituto.