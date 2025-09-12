CCOO Sevilla avisa que los beneficios empresariales "se disparan" mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo

Archivo - Expositor de una frutería en un mercado de abastos como imagen de recurso. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha alertado de que los beneficios empresariales "se han disparado" mientras la clase trabajadora sevillana pierde poder adquisitivo. En la provincia, este colectivo ha perdido 4,2 puntos de poder adquisitivo en dos años (entre 2021 y 2023), "pero las empresas han ganado un 26% más en apenas un año (entre 2022 y 2023)".

En una nota de prensa, el sindicato destaca que se ha puesto en marcha la campaña 'Queremos más' en la cesta de la compra y en los salarios, donde critican que a esta situación ha contribuido en gran parte la llamada 'reduflación', que consiste en aumentar el precio de los productos, "especialmente algunos básicos como huevos, fruta, pasta o incluso lápices de colores, cambiando los formatos de los envases, reduciendo la cantidad o vendiéndolos bajo la premisa de la fórmula mejorada a un precio más alto".

"Queremos que se sepa que existe esta práctica cada vez más generalizada por parte de las empresas con el objetivo de seguir aumentando sus márgenes de beneficio". En opinión de CCOO, "aunque en teoría todas estas técnicas son legales, si se precisa la nueva cantidad de producto, sin duda resultan engañosas y éticamente poco honestas, así como una práctica de inflación encubierta que es difícil de detectar por la ciudadanía".

El sindicato quiere también poner el foco en "la pasividad de las administraciones para frenar un fenómeno que ya se ha extendido, pero sobre el que el Gobierno andaluz hace política de brazos caídos, invisibilizando el problema y los efectos que tiene sobre la economía de muchos hogares y sobre los trabajadores y trabajadoras".

CCOO ha reclamado a los grupos parlamentarios la aprobación normativa de manera urgente para frenar estas malas praxis de las empresas y al Gobierno central medidas de control de precios de los productos básicos de la cesta de la compra.