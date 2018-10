CCOO-Sevilla convoca huelga por el plus de tóxicos en CLC, que dice cumplir con la seguridad y salud de trabajadores

Publicado 24/07/2018 17:10:30 CET

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Sevilla ha convocado una huelga de cuatro jornadas para exigir que los trabajadores cobren el plus de tóxicos en la empresa Cobre Las Cruces (CLC) --y sus subcontratas--, mientras la entidad afirma que se cumple con "todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores y la responsabilidad corporativa dentro del complejo minero.

En una nota, CCOO-Sevilla ha lamentado que la empresa no haya

querido llegar a un acuerdo en la reunión mantenida este martes en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) y ha precisado que la huelga se llevará a cabo a partir de las 06.00 horas del viernes 27 de julio y hasta la misma hora del lunes 30 de julio.

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria, Juan Antonio Caravaca, ha avisado de que "no es de recibo que los trabajadores de Cobre las Cruces no cobren el plus de exposición a tóxicos si están expuestos a agentes contaminantes y a riesgos laborales".

Según ha explicado, este plus está recogido en el convenio colectivo provincial del sector siderometalúrgico. De esta manera, ha advertido sobre "la actitud cicatera de la empresa", que, según ha detallado, ha ido incrementando facturación y beneficios desde al año 2009.

Por su parte, la dirección de Cobre Las Cruces ha apuntado, en un comunicado, que el comité de empresa de Cobre Las Cruces se ha desvinculado de dicha huelga al considerar que "no ha sido consultado sobre este tema y no haber tenido constancia de conflicto alguno".

La empresa ha destacado que, cumpliendo con los compromisos alcanzados el pasado día 23 de abril ante el Sercla tanto con CCOO como con UGT, se ha reunido "en múltiples ocasiones" a estos efectos con los estos sindicatos, el comité de empresa y un total de 15 empresas contratistas afectadas. A dichas reuniones han asistido también los servicios de prevención propios y ajenos de las subcontratas.

Así, durante el transcurso de las reuniones mantenidas durante los meses de abril, mayo, junio y julio, la empresa ha señalado que se ha revisado "exhaustivamente" la documentación e información proporcionada por las contratas, que "en principio cumpliría con todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores y la responsabilidad corporativa dentro del complejo minero".

Por último, CLC ha mostrado su conformidad con el proceso llevado a cabo para resolver este conflicto, "en línea con la defensa de la voluntad general de los trabajadores y la garantía de la producción comercial".