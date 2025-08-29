CCOO de Sevilla critica el "bloqueo" del proceso de estabilización laboral en la Mancomunidad del Guadalquivir

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla ha criticado el "bloqueo" del proceso extraordinario de estabilización laboral de la Mancomunidad del Guadalquivir, aprobado en 2022, que supone la consolidación de 188 plazas de carácter estructural y que, "a día de hoy, sigue sin producirse", ha aseverado. Asimismo, ha responsabilizado de esta situación a la Mancomunidad por su "falta de voluntad política" para resolver un procedimiento que, a su juicio, "debía servir para garantizar la estabilidad de la plantilla, la cual cuenta con personal cuyos contratos llevan décadas en fraude de ley".

Según ha afirmado CCOO en una nota, a pesar de que distintos informes jurídicos avalan la continuidad y legalidad del proceso, la Mancomunidad ha optado por "dilatarlo con nuevas consultas y excusas legales", generando así "una situación de precariedad e incertidumbre". En este contexto, ha señalado que los plazos establecidos en la normativa son de carácter administrativo y no suponen la pérdida de las plazas, siempre que el procedimiento concluya.

Por ello, el sindicato ha pedido que se cumpla con la Ley 20/2021 y con los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Además, ha destacado que esta problemática tiene "un fuerte impacto humano", ya que, según ha detallado, "gran parte de la plantilla está formada por personas de avanzada edad, cercanas a la jubilación, que llevan décadas desempeñando su labor en condiciones de temporalidad, personas diligentes en su trabajo, pero que aún carecen de plaza".

"Los trabajadores y trabajadoras pedimos la resolución de un proceso que empezó en 2022, es nuestro derecho estabilizar y no seguir en precario desde hace más de tres décadas", ha explicado el delegado de CCOO en la Mancomunidad del Guadalquivir, Jesús Medina.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla, María Paz Vargas, ha subrayado que "la concentración en la Portada de la Feria de Bormujos es el primer paso de un calendario de movilizaciones que continuará en todos los municipios que forman parte de la Mancomunidad si no se desbloquea el proceso". Finalmente, CCOO ha advertido de que, de mantenerse esta situación, se valorará la convocatoria de huelga en el servicio de recogida de residuos.