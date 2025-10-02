CCOO Sevilla insiste en "empleo estable" y "no parches temporales" tras una bajada del paro "testimonial"

Archivo - Una usuario del SAE sale de una de las oficinas, en foto de recurso.- EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha insistido este jueves en que Sevilla necesita empleo estable y "no parches temporales" tras registrar una bajada del paro "testimonial en septiembre". En este sentido, el pasado mes, el desempleo descendió en apenas 189 personas, dejando más de 146.000 sevillanos aún sin empleo, la mayoría de ellas mujeres y contabilizando un aumento del paro juvenil.

Así, por sectores, el paro ha bajado en la construcción (-508), en la agricultura (-255) y la industria (-46), pero ha aumentado en el sector servicios (+328) y en el colectivo sin empleo anterior (+292). En su conjunto, la comunidad andaluza ha registrado más de 7.000 personas sin empleo, informa el sindicato en una nota de prensa.

Con todo, la provincia sevillana es la única en la que el desempleo descendió en septiembre. Eso sí, la afiliación a la Seguridad Social cayó en más de 6.700 personas, lo que a juicio del secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, "es un reflejo de un mercado laboral frágil y con un empleo de ida y vuelta".

"Pero hay un dato que debería preocuparnos más que las cifras mensuales: en la provincia, casi dos de cada tres personas en paro no tienen ningún tipo de prestación. Eso significa precariedad, incertidumbre y hogares donde cada día es una carrera de fondo", ha señalado Lebrón.

Para el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, "la conclusión es clara: no podemos conformarnos con que el paro 'baje un poquito'. Sevilla necesita empleo estable, no parches temporales. Porque bajar unas décimas el paro no sirve de nada si lo que se dispara es la angustia de las personas".