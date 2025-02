CCOO y UGT piden a medidas para "acabar con la brecha salarial de género" en Sevilla

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de sindicalistas de CCOO y UGT se han concentrado este viernes, en la víspera del Día Internacional por la Igualdad Salarial que se conmemora el 22 de febrero, a las puertas de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), para denunciar que las mujeres sevillanas "tendrían que trabajar 130 días más al año para cobrar el mismo salario que los hombres".

En concreto, la brecha salarial de género es del 31,1 por ciento en la provincia, y existe una diferencia salarial de más de 5.600 euros anuales. Por ello, los asistentes a la movilización han entonado cánticos como "a igual trabajo, igual salario" o "se va a acabar el machismo empresarial".

La secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Pepa Bermudo, ha señalado en un comunicado directamente a las empresas como "las principales causantes de esta desigualdad, porque a diario se siguen encontrando con la desvalorización del trabajo de cuidados ejercido mayoritariamente por mujeres, la parcialidad involuntaria, la temporalidad, los sesgos de género en los complementos salariales o la dificultad para promocionar, entre otras cuestiones".

En este sentido, Bermudo ha reclamado "valorar y dignificar los trabajos de cuidados y a sus trabajadoras, fórmulas de acción positivas por la contratación, promoción y formación de mujeres, permitir la adaptación y flexibilidad de la jornada para que no haya que solicitar reducciones de jornada o excedencias por cuidados y planes de igualdad eficaces y contundentes".

Bermudo también ha recordado a las administraciones su responsabilidad en esta materia y, por tanto, les ha reclamado "políticas públicas de cuidados como educación infantil de 0 a 3 años pública, más centros de mayores, un sistema de atención a la dependencia eficaz, la promoción de la educación en igualdad, sin sesgos de género, para acabar con la división sexual del trabajo". Y también "la reducción de la jornada a 37,30 horas, que beneficiará principalmente a las mujeres, porque les permite conciliar y, si tienen contratos parciales, verán aumentados sus salarios", ha apuntado la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla.

"Solo así las jóvenes que ahora comienzan su vida laboral podrán jubilarse habiendo alcanzado la igualdad salarial que merecen", ha sentenciado Bermudo.

Por su parte, la secretaria de Igualdad y Mujer de UGT, Puri Gil ha indicado que "aunque desde 2018 se ha percibido una disminución de la brecha debido a la subida del SMI y los beneficios de la reforma laboral, la realidad es que el descenso se ha parado".

Actualmente, Gil ha señalado que Sevilla se sitúa en una cifra que para UGT resulta "vergonzosa para una sociedad que se define como igualitaria" y por ello, la secretaria de Igualdad ha reclamado "un compromiso firme por parte de las instituciones y el tejido empresarial para corregir esta situación"

"La desigualdad salarial no es una cuestión de falta de preparación o esfuerzo, sino de un sistema que sigue penalizando a las mujeres en su acceso al empleo y su desarrollo profesional", ha denunciado Puri Gil. "No es solo justicia social, sino de eficiencia económica, no se puede permitir seguir desperdiciando el talento de la mitad de la población por culpa de una brecha salarial que es inaceptable en pleno siglo XXI", ha concluido Gil.

El sindicato ha reiterado su "compromiso con la lucha por la igualdad retributiva" y ha anunciado "nuevas movilizaciones para presionar a las administraciones y al sector empresarial a adoptar medidas concretas contra la desigualdad de género en el empleo".

Finalmente, ha destacado la necesidad de impulsar una Ley de Igualdad Retributiva porque no se puede "seguir esperando cambios voluntarios, es imprescindible contar con un marco normativo que sancione la discriminación salarial y garantice la equidad en todos los sectores".