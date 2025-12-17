CCOO urge la cobertura de vacantes del Área Sanitaria Sur de Sevilla: "Peligra la seguridad de sanitarios y pacientes"

Manifestación de CCOO por la "necesidad" de cubrir vacantes en Área Sanitaria Sur de Sevilla - CCOO

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, junto a CSIF, UGT, FTSP y USO, ha pedido este miércoles la "contratación urgente" de más de 250 profesionales en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y ha advertido de la "sobrecarga asistencial" debido a la "falta de cobertura de vacantes" una situación que, asegura, "pone en riesgo la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras así como la seguridad en la atención a los y las pacientes".

En una nota, el sindicato ha enmarcado que, según sus datos oficiales, habría en el mencionado área 82 bajas médicas sin cubrir y 200 reducciones de jornada por cuidados familiares que tampoco están cubiertas.

"A todo estos datos, hay que sumar todas las incidencias y permisos que a diario se producen, por distintas circunstancias, que tampoco se cubren y que, en una plantilla de unos 5.500 trabajadores y trabajadoras, suponen también un número de ausencias muy importante", ha apostillado el sindicato.

Por todo ello, ha pedido el cese de la normalización de "una situación que no es normal, que perjudica gravemente tanto a personas trabajadoras como usuarias y que ahonda en el deterioro de nuestra sanidad pública".

En este sentido, ha añadido que "esta falta de cobertura, no puede recaer sobre las espaldas de los profesionales que se quedan prestando su servicio". Por todo ello, CCOO ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Junta de Andalucía que autoricen "de manera urgente" la cobertura de todas las ausencias.