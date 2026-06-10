CECE Sevilla reconoce la labor educativa y social de la Cámara de Comercio, Antea prevención y centros privados

El presidente de la Federación, Rafael Caamaño (c), acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Paco Herrero (2d) y los demás galardonados en los premios CECE Sevilla 2026 - CECE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Centros de Enseñanza Privada de Sevilla (CECE Sevilla) ha celebrado su Asamblea General Ordinaria 2026 en la Cámara de Comercio de Sevilla, donde ha reconocido a la propia institución, a la empresa Antea Prevención y a los colegios privados San Francisco Solano y Albaydar.

Según ha detallado la Federación en una nota de prensa, el encuentro ha reunido a representantes de centros educativos de toda la provincia para analizar los principales desafíos de la enseñanza privada y concertada y hacer entrega de los reconocimientos, con los que la organización distingue cada año a personas e instituciones que destacan por su contribución a la educación, la formación y el desarrollo de la sociedad.

En este sentido, el presidente de CECE Sevilla, Rafael Caamaño, ha destacado en su intervención la importancia de "seguir defendiendo un modelo educativo plural, basado en la libertad de elección de las familias y en la calidad del servicio educativo", además de que ha subrayado "el esfuerzo de los centros ante los retos actuales del sistema".

Durante la Asamblea, los asistentes han abordado cuestiones relacionadas con la evolución demográfica, la libertad de elección educativa de las familias, la financiación de los centros y los retos que afronta el sector en los próximos años, prestando especial atención a la realidad educativa de la provincia.

Además, la jornada ha contado con la participación del psicólogo, profesor universitario y divulgador Javier Urra, quien ha impartido una conferencia en la que ha reflexionado sobre algunos de los principales desafíos educativos y sociales de nuestro tiempo, así como sobre el papel que desempeñan las familias, los docentes y las instituciones en la formación integral de las nuevas generaciones.

RECONOCIMIENTOS CECE SEVILLA 2026

En el acto, la Federación ha hecho entrega de sus Reconocimientos 2026, unos galardones que ponen en valor trayectorias ejemplares y contribuciones destacadas al ámbito educativo y social.

El Colegio San Francisco Solano ha recibido uno de los reconocimientos de esta edición por su trayectoria educativa y por su "compromiso con la formación integral del alumnado", convirtiéndose en un "referente" para generaciones de estudiantes y familias sevillanas.

Asimismo, el Centro Educativo Albaydar ha sido distinguido por su aportación al desarrollo educativo de Sevilla y por un proyecto formativo basado en "la excelencia académica, la atención personalizada y la estrecha colaboración con las familias".

Por su parte, la Cámara de Comercio de Sevilla, representada por su presidente, Francisco Herrero, ha recibido el reconocimiento por su "permanente apoyo a la educación, la formación y la empleabilidad", así como por su colaboración con el tejido educativo y empresarial de la provincia.

En cuanto a la empresa Antea Prevención, a través de su director, Joaquín Caro, ha sido galardonada por su contribución al bienestar y la seguridad en los entornos educativos y por el apoyo que presta a los centros de enseñanza en materia de prevención y salud laboral.

De igual forma, durante la entrega se ha rendido un homenaje a título póstumo, a Jesús Jimeno Luque, en reconocimiento a "toda una vida dedicada a la educación y al servicio de la comunidad educativa sevillana".