El Cementerio de Sevilla continúa cerrado tras la caída de mád de 60 árboles y con "itinerarios seguros" para entierros

Imagen del cementerio San Fernando de Sevilla cerrado aún, tras el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a la comunidad andaluza. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cementerio Municipal de Sevilla continúa cerrado desde que el pasado 26 de enero el Ayuntamiento activara las medidas de seguridad y prevención ante los efectos de las diferentes borrascas que han pasado por la ciudad.

Pese a la desactivación del Plan Territorial de Emergencias y la reapertura total de los parques de la ciudad, la gravedad de los daños sigue provocando el cierre mientras los técnicos revisan el recinto. Por el momento no hay previsión de reapertura, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

Según un primer balance del Ayuntamiento, más de 60 árboles se han visto afectados por el viento, entre ejemplares dañados, ramas de gran porte desprendidas y algunos vuelcos. Unos datos que no son definitivos al estar todavía supervisión cuenta con una extensión aproximada de 28 hectáreas, "lo que requiere una revisión pormenorizada que aún continúa".

Sobre la situación de estos árboles, el alcalde, José Luis Sanz, ha indicado que algunos afectados "se tendrán que talar". "No es ya lo que se ha caído, sino lo que hay que talar ahora, porque una vez que se han movido, por lo visto no tienen arreglo", señalaba el primer edil a las preguntas de los medios.

Asimismo, el Consistorio ha indicado que está revisando mausoleos, panteones y sepulturas, donde ya se han detectado afecciones, en al menos, 40 sepulturas que están siendo inspeccionadas, con el objetivo de garantizar que todo el recinto "se encuentre en condiciones adecuadas antes de su reapertura".

El Ayuntamiento ha indicado que el procedimiento de actuación prioriza en primer lugar la eliminación de riesgos inminentes o elementos con peligro inmediato; posteriormente, la retirada de árboles ya volcados o gravemente dañados; y, a continuación, una inspección técnica del resto del arbolado para evaluar su estabilidad y determinar posibles intervenciones adicionales. Asimismo, se ha registrado la caída de un muro interior del recinto, sin que se hayan producido daños personales.

Pese al cierre del recinto, el Ayuntamiento ha habilitado itinerarios seguros para familiares y trabajadores del Cementerio al mantenerse la actividad en los sepelios y las incineraciones. Esta posibilidad se puede realizar al encontrarse ubicado en una zona próxima a la entrada y sin afección del arbolado.

Como medida preventiva, las zonas balizadas permanecen restringidas y se ha indicado al personal del cementerio que "no desarrolle trabajos en estos espacios hasta que queden completamente asegurados". El Ayuntamiento ha afirmado que "una vez garantizada la seguridad, por el operativo de Parques Jardines y Bomberos", el personal del cementerio "retomará progresivamente las labores habituales de mantenimiento, conservación y atención a las instalaciones".

LA CALLE IMAGEN, ABIERTA CON NORMALIDAD EN SEMANA SANTA

El temporal no ha retrasado las obras que se llevan a cabo en el entorno de las Setas de la Encarnación con motivo de la segunda fase del tranvibús, que unirá Santa Justa con la Plaza del Duque, y al respecto, la calle Imagen, lugar de tránsito de muchas cofradías estará abierta con normalidad en esas fechas y no afectará a la Semana Santa.

Así lo ha expresado el alcalde, en declaraciones a los medios, tras la visita efectuada este miércoles a las obras de la Línea 3 del metro, junto a la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

Se trata de obras en el pavimento correspondiente a la ampliación de la línea TB1, que conecta el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca con Nervión desde su puesta en servicio en septiembre. Actualmente se actúa en la calzada de la calle Laraña y en la plaza de la Encarnación, zonas en las que al igual que ha sucedido en La Campana y Martín Villa, se ha sustituido el asfalto por el adoquín de Gerena.

Por otro lado, el Ayuntamiento está preparando un plan de reasfaltado de las vías de la ciudad afectadas por el temporal. El proyecto de reurbinzación y reajardinamiento de la SE-20 está a la espera del "fin de las lluvias" para poder comenzar.