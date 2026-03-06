El Cementerio de Sevilla vuelve a abrir tras más de un mes cerrado por los daños del temporal

Reapertura del Cementerio de San Fernando de Sevilla tras los daños del temporal - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cementerio de San Fernando en Sevilla ha reabierto sus puertas este viernes tras permanecer más de un mes cerrado por los daños derivados de las últimas borrascas que provocaron caídas de árboles y problemas en varias sepulturas.

Según ha indicado el Ayuntamiento, el recinto "reúne ya las condiciones necesarias para permitir las visitas con garantías", aunque "continúan los trabajos técnicos sobre determinados ejemplares".

El Consistorio ha confirmado que el temporal provocó la caída de 80 árboles por rachas de viento que superaron los 120 km/h. Asimismo, se han retirado otros 52 ejemplares que presentan daños en el sistema radicular o riesgo latente de caída. Por el momento, quedan 12 ejemplares por ser retirados.

En las zonas donde aún continúan los trabajos, el Ayuntamiento ha mantenido la señalización correspondiente para "evitar cualquier riesgo durante las visitas".

Por otro lado, las borrascas han provocado daños en 227 sepulturas. Las reparaciones se "abordarán progresivamente conforme se vayan tramitando los procedimientos de ayudas a las familias" tras la aprobación en Pleno de una modificación presupuestaria de 120.000 euros destinada a este fin.

Ante esta situación, el Consistorio ha asegurado que los visitantes "podrán encontrar todavía algunas sepulturas afectadas mientras se ejecutan las actuaciones de restauración".

En paralelo, el Ayuntamiento "está contactando telefónicamente con las familias de las que se dispone de datos actualizados, y se continúa facilitando información individualizada sobre el estado de las sepulturas".

La relación detallada, con indicación de calle y número, se encuentra publicada en la página web del Cementerio para facilitar su localización. Para cualquier gestión o aclaración, las familias pueden dirigirse a las oficinas del recinto o contactar a través de los teléfonos 955 47 32 75 y 955 47 32 76.

Por su parte, el delegado de Cementerio, José Lugo, ha señalado que "reabrimos tras haber eliminado los riesgos inmediatos y con las zonas balizadas. Seguimos trabajando para completar los apeos programados y reparar los daños con todas las garantías".