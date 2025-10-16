El centro de acogida a personas sin hogar de Don Remondo, en Sevilla, abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2026

Visita a las obras del centro de acogida a personas sin hogar de Don Remondo. - CONSEJO DE HHCC

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de acogida a personas sin hogar, obra social del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, celebrado en diciembre de 2024, deberá entrar en funcionamiento entre los meses de febrero y marzo de 2026.

Así lo ha asegurado el vicario episcopal para la Pastoral Social, Salvador Diánez, al término de la visita que ha cursado este jueves el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, al local instalado en la céntrica calle Don Remondo, tal como informa el órgano cofradiero en un comunicado.

El arzobispo ha estado acompañado por el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, Francisco Vélez, así como por el director de Cáritas Diocesana, Miguel A. Carbajo, y el arquitecto encargado de la obra, José María Rincón; además de varios responsables de distintas áreas de la obra social del Congreso.

Diánez ha aclarado que el centro tendrá una capacidad para doce personas, que llegarán derivadas de los distintos servicios en este área de atención social. Se trata de procesos especializados y de un acompañamiento muy específico. De hecho, nunca se pensó en una obra social dirigida a un número muy elevado de personas "porque se perdería lo que siempre se ha cuidado mucho desde la Iglesia y desde Cáritas: el acompañamiento personalizado como hogar".

"Con esta iniciativa, lo que se pretende es que estas personas se encuentren en una familia", ha añadido Salvador Diánez.