El centro cultural islámico de Sevilla junto al Polígono Sur tendrá una mezquita de 400m2 y "celosía andalusí"

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural islámico de Sevilla, junto al Polígono Sur, tendrá una mezquita o sala de oración de 400m2 y celosía andalusí en su revestimiento exterior. Este proyecto, de la Fundación Mezquita de Sevilla, está a la espera de la obtención de la correspondiente licencia puesto que aún no se ha celebrado la comisión de Urbanismo en la que iría este expediente. En cuanto a la mezquita en sí, que ocupará un 20% de la superficie total, estará en el interior del conjunto, "con forma de triángulo, al igual que el solar donde se asentará", con una decoración inspirada en los paños de sebka de la Giralda, esto es, los paneles arquitectónicos con forma de red de rombos o celosía tan característicos del antiguo alminar.

Así lo confirma el vicepresidente del patronato de la citada fundación, Jalid Nieto, en declaraciones a Europa Press, en las que destaca que la previsión es que las obras estén listas en un periodo máximo de tres años y que antes de que finalice este 2026 puedan comenzar los trabajos. "Se trata del punto de partida de un proyecto privado --recalca-- sobre suelo que no es municipal, a diferencia de lo que ocurrió en Los Bermejales, que dio problemas".

En este sentido, conviene recordar que el primer intento de construir una mezquita fue en ese barrio tras un acuerdo en 2004 con el Ayuntamiento, que presidía el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que cedía una parcela junto a la ronda SE-30. Sin embargo, el proyecto contó con un rechazo vecinal e incluso hubo sentencia al respecto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Con posterioridad, parcelas de Santa Bárbara y Pino Montano fueron también opciones que estuvieron sobre la mesa.

Jalid insiste en la idea de ese carácter privado y en el hecho de que "se ajusta a la ley". En cuanto a la mezquita, tendrá una capacidad para 400 o 500 personas, por lo que resta importancia al tamaño, dado que se trata de un proyecto "mucho más amplio y existen salas de oración similares en naves o bajos de edificios, parecido al complejo de la M-30 de Madrid, que también contiene salas de exposiciones, de reuniones y una escuela infantil", por lo que prefiere referirse al proyecto como centro cultural islámico y no reducirlo todo a la mezquita.

La propia fundación ha sido quien ha adquirido el terreno, desechada la vía de la cesión municipal, y para hacer realidad la iniciativa cuenta con diferentes fuentes de inversión, totalmente privadas, como ha avanzado Abc, de modo que se garantizan que no haya trabas burocráticas y que el compejo, que tiene una altura de dos plantas --salvo la sala de oración, que tiene solo una-- pueda estar levantado en un corto espacio de tiempo en el terreno situado entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, próximo al Parque Celestino Mutis.

El vicepresidente de la Fundación Mezquita de Sevilla valora, además, este emplazamiento y la posibilidad de colaborar de un modo u otro con una zona vulnerable de la ciudad, al tiempo que señala que para atraer una nueva fuente de riqueza a Sevilla, debe contener un centro de negocios e inversiones y una oficina de turismo "que pongan en relación los valores de la ciudad con todas las tierras tradicionales del Islam", tal como figura en el Plan Director, consultado por esta agencia.

El objetivo principal del futuro centro cultural islámico es servir como un "vibrante centro comunitario y un referente cultural islámico que satisfaga las necesidades espirituales, sociales y educativas de la comunidad musulmana sevillana", ofreciendo un espacio para el culto, la enseñanza, el aprendizaje y la interacción intercultural. A la vez, busca "enriquecer la vida cultural de la ciudad y fomentar la convivencia armoniosa", contribuyendo al desarrollo social y económico sostenible de Sevilla y "proyectando una imagen positiva del Islam", como recoge dicho documento.

El presupuesto, estimado según el método simplificado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), supera los 10 millones de euros y cubre terreno, construcción, equipamiento y operación. En concreto, la adquisición del terreno, el coste total de la construcción, los costes técnicos, licencias municipales e impuestos, que supone una partida presupuestaria de 10.868.491 euros.

La Fundación Mezquita se creó en 2004 como herramienta legal, de representación de los musulmanes de Sevilla y para la construcción y mantenimiento del centro cultural y mezquita de la ciudad. En la actualidad cuenta con un centro que sirve como 'musal-lah' (lugar de oración) y centro comunitario, un espacio, abierto y activo desde 2002 situado en la Plaza Ponce de León.