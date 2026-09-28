El centro Saiz Meneses de Sevilla ofrece acogida nocturna a doce personas sin hogar: "Puerta hacia un futuro posible"

El arzobispo de Sevilla bendice el Centro de Noche que lleva su nombre para acoger y acompañar a personas sin hogar - ARZOBISPADO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha presidido este mediodía el acto de bendición del Centro de Noche que lleva su nombre, un proyecto de referencia para las dinámicas de acción con las personas sin hogar. Ubicado en la céntrica calle Don Remondo, junto al Arzobispado, el nuevo espacio ofrecerá acogida nocturna y acompañamiento integral a doce personas en situación de 'sinhogarismo'.

Además del arzobispo y del director de Cáritas Diocesana, Miguel Carbajo, han asistido al acto el obispo auxiliar, monseñor Teodoro León; el secretario general de la Archidiócesis, Isacio Siguero; el vicario para la Pastoral Social, Salvador Diánez; Rocío Barragán, delegada territorial de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía; Amidea Navarro, delegada de Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla, y José Carretero, vicepresidente del Consejo de Hermandades, entre otros, según informa el Arzobispado en una nota de prensa.

Las representantes de las administraciones local y autonómica han agradecido el trabajo desempeñado por todas las partes implicadas, que ha dado como resultado un "hogar a la altura de las necesidades".

Esta obra social del II Congreso Internacional será gestionada por Cáritas, concretamente por su Departamento de Grave Exclusión que dirige Lola Valenzuela. La coordinación del centro correrá a cargo del equipo de profesionales al frente del cual está Salvador González, "un equipo humano a la altura del reto que supone ofrecer un horizonte de esperanza a personas abocadas a un presente y futuro más que incierto".

El arzobispo se ha dirigido especialmente al personal del centro, hombres y mujeres a los que ha pedido algo muy especial: "Que no pierdan la ternura".

Desde el Centro de Noche Saiz Meneses se va a ampliar la atención que la Iglesia en Sevilla ofrece a un colectivo muy marginado. A él se derivarán las personas sin hogar que previamente se designarán en los diversos proyectos de acogida y acompañamiento que Cáritas lleva adelante desde hace varios años.

"No se trata de 'una casa más' donde pasar la noche". En este sentido, la naturaleza de este espacio "va mucho más allá, convirtiéndolo en un centro de referencia en la recuperación e integración de personas que, literalmente, viven en la calle". Un centro, además, "que pone por delante la dignidad de las personas, una línea roja en todas las actuaciones de Cáritas, tanto a nivel parroquial como en los centros y proyectos que sostiene".

"No basta con ofrecer una cama, alimento, higiene o seguridad, por importantes que sean. Hay que ofrecer acogida, cercanía y acompañamiento. Hay que ayudar a cada persona a ponerse de nuevo en pie, hay que ayudarle a sentirse en cada comunidad cristiana en familia, en su hogar", ha remarcado monseñor Saiz Meneses.

La adaptación del edificio al uso que tendrá a partir de ahora responde al proyecto del arquitecto José María Rincón.