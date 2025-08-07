La Ceremonia Toro Nagashi de Coria del Río (Sevilla) acogerá este año al embajador de Japón en España

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La ceremonia 'Toro Nagashi' de Coria del Río (Sevilla) es uno de los eventos "más destacados" del sur de Europa, en lo que a cultura japonesa se refiere, y acoge a miles personas de diferentes partes del mundo que depositan sus farolillos en el Guadalquivir para "velar por las almas de sus seres queridos". Este año contará además con la presencia del embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae.

Según ha comunicado el Ayuntamiento de Coria en una nota de prensa, a falta de una semana para su celebración, el embajador ha confirmado su asistencia a este ritual de linternas flotantes que "reúne familia, color, solemnidad, recuerdos, espiritualidad y música".

Esto es una "buena noticia" para Coria del Río, ya que la participación del representante de Japón "pone en valor la particularidad de esta festividad, la importancia que tiene para los japoneses y el crecimiento que ha experimentado en estos años", han detallado desde el Gobierno municipal.

En este sentido, el alcalde del municipio, Modesto González, ha manifestado que "siempre es un honor recibir al señor Embajador en nuestro municipio. Ha venido en varias ocasiones en los casi dos años que han pasado desde su nombramiento y nos alegra comprobar que su estancia en Coria del Río sea tan agradable como para volver a visitarnos en cuanto tiene oportunidad".

Igualmente, González ha añadido que este encuentro será "más especial", puesto que Nakamae será partícipe del evento en "uno de los escasos lugares en los que tiene lugar esta celebración fuera del país asiático".

El acto, que se celebra cada 15 de agosto, comenzará a las 20,30 horas en el Paseo Carlos de Mesa, en el monumento 'Yashiro en Orilla' creado por el artista japonés Kiyoshi Yamaoka y que representa el templo de las almas. Una vez iniciada, la ceremonia se desplazará unos metros hasta la orilla del Guadalquivir, con el fin de depositar las linternas flotantes en el río dejando una imagen única.

El ritual estará complementado por diferentes actividades para que "se disfrute de una maravillosa jornada japonesa". Habrá una entrada a pie bajo los Torii que estarán en los diferentes accesos; farolillos ornamentales; actuaciones musicales con tambores Taiko; puestos de gastronomía japonesa; dinamización teatralizada; tiendas especializadas en la cultura oriental; photocalls tematizados y talleres y juegos para los más pequeños, donde además conseguirán premios.

Por otra parte, el Consistorio ha explicado que los asistentes podrán adquirir las linternas flotantes en la misma ceremonia a un precio simbólico, pero, si lo desean, pueden obtenerlas ya en Papelería Santa María (calle Carretero, 25) y en bar L'Kiosko (Paseo Carlos de Mesa).

Finalmente, y para facilitar el acceso a quiénes vienen de fuera del municipio, el Ayuntamiento ha adaptado tres bolsas de aparcamientos que están señalizadas desde las distintas entradas. Estas zonas están en la Avenida Blas Infante --frente al Juzgado--, en la calle Pisuerga y en calle Batán.