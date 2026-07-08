Cerrado el parque canino e infantil de Manuel Olivencia de Sevilla Este al encontrar veneno

Archivo - Un niño con un patinete pasea por un parque. Archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado en la tarde de este miércoles del cierre del parque canino e infantil entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez de Sevilla Este, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, al detectar veneno en el mismo.

Según ha detallado el Gobierno local en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, este veneno sería "ajeno al plan de desratización municipal y bombones alterados".

Por el momento, se están investigando las causas que rodean este incidente, misma vez que el Consistorio ha disculpado a los ciudadanos las molestias generadas, misma vez que ha agradecido la colaboración.