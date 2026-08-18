La CES afirma que el suministro energético limita el desarrollo de nuevos suelos y el crecimiento empresarial

Miguel Rus, presidente de la CES, en la sede institucional, ubicada junto a la Catedral - CES

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) asegura que el suministro energético limita el desarrollo de nuevos suelos y el crecimiento empresarial. "Se trata de un problema importante puesto que solo tenemos libre el 7,84% porque el 7,25% de la capacidad de la red solo se puede dedicar a nuevos usos de los 198 nodos eléctricos que tiene la provincia, 188 ya están completamente ocupados y saturados, y esto condiciona la capacidad para atraer nuevas inversiones".

Así lo expresa su presidente, Miguel Rus, en una reciente entrevista de Europa Press, en la que, si bien se felicita del "gran éxito" en los sectores aeronáutico y defensa, también de drones, en lo que al ámbito industrial se refiere, "tenemos una espada de Damocles, que no es otra que la incertidumbre con el tema del suministro energético", hasta el puento de que hay polígonos, como en Dos Hermanas, que "si lo tuvieran garantizado, estarían todos los suelos vendidos".

"Esa falta de planificación eléctrica es un peligro muy grave para nuestra competitividad, para nuestro crecimiento y para nuestro futuro", añade Rus al respecto. Por ese motivo, el presidente de los empresarios sevillanos apuesta por "ampliar la capacidad de distribución, priorizar las inversiones en el terreno industrial y logístico, agilizar las autorizaciones para nuevas conexiones eléctricas y, sobre todo, garantizar una seguridad jurídica y ese suministro".

Asimismo, Rus no olvida esas otras formas de energía, como la fotovoltaica, que "pueden demostrar a las empresas que vienen cómo tener formas de producción alternativa que complementen esas necesidades, aunque no tengan esa garantía de red eléctrica".

En este sentido, en el marco del Plan de Concertación con la Diputación, la Confederación Empresarial, junto con la Universidad de Sevilla, tienen previsto realizar un estudio sobre el impacto en el PIB provincial de los "desajustes existentes" entre la oferta y demanda en el mercado energético de la provincia.

El objetivo es conocer el dato real de "qué estamos perdiendo por no tener garantizado ese suministro, en tiempo y en forma", dado que en el tema industrial, "donde la empresa tenga garantizado el suministro eléctrico es donde hará la inversión", insiste Rus.

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO

El turismo representa en Sevilla el 18% del Producto Interior Bruto, y se incluye todos los servicios indirectos, llega casi al 25%, según los datos de la Comisión de Turismo de la CES. Desde el órgano empresarial se destaca, además, de ese impacto económico, el hecho de que hay unas 482.000 personas ocupadas en el sector, "si bien tenemos mucho turismo prestado como consecuencia de los casi 60 conflictos armados existentes en el mundo".

La patronal sevillana aboga por incidir en campañas de promoción y ayudas para mejorar la imagen del sector, más inspecciones para controlar los alojamientos ilegales, "la ley de turismo --que está pendiente de finalizar su tramitación-- para equiparar lo que son los alojamientos turísticos con los hoteleros, y sancionar a las viviendas de uso turístico (VUT) que no cumplan la legalidad".

Asimismo, se considera fundamental la conexión con Estados Unidos, con Miami o Nueva York, que sería "clave" para la ciudad y para un turismo de mayor poder adquisitivo, y "poner en valor los cientos de Bienes de Interés Cultural (BIC) que existen en la provincia"

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desde la CES se reconocen avances en el apartado digital, aunque se concetran, cada vez más, en la gran empresa y en la mediana. "Aquellas los tiene prácticamente adaptados y es la que está más evolucionada, tiene más capacidad, más financiación, mientras que las pequeñas, autónomos, micropymes y pymes son las más afectados y es donde más trabajamos conjuntamente con las distintas administraciones "para ayudarlas, ver cómo tutelarlas y cómo poner medidas encaminadas a lograr esa transformación tecnológica".

En este área, CES colabora con la Diputación en que la digitalización es muy distinta por sectores. "El turismo, el agroalimentario y el aeronáutico sí lo tienen absolutamente asimilado, y ya no están con la digitalización sino con la Inteligencia Artificial (IA), primordial para el futuro".