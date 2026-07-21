La CES califica de "decepcionante" que el tercer carril de la AP-4 "se limite a Las Cabezas" (Sevilla)

Retenciones en la AP-4, a la altura de Dos Hermanas (Sevilla), en una imagen de archivo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) considera "decepcionante" el proyecto presentado por el Ministerio de Transportes para el tercer carril de la AP-4 entre Sevilla-Cádiz, "seis años después de la liberalización", que "se limita a los 34,4 kilómetros comprendidos entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan".

En una nota de prensa, la patronal afirma que se trata de una actuación "claramente insuficiente", donde quedarán fuera los accesos a Cádiz, y que "debería ir acompañada del desdoble de la A-471 en dirección a Chipiona". "De lo contrario, el problema simplemente se trasladará de lugar, al pasar de tres carriles a uno y generar un nuevo cuello de botella".

"No se puede permitir que continúe este bloqueo en una de las principales conexiones viarias de Andalucía, que une dos provincias estratégicas para el desarrollo económico, industrial y turístico de nuestra comunidad", destaca la CES. "Hay que recordar hemos estado advirtiendo de que la AP-4 no sería capaz de absorber todo el tráfico; desde entonces, la circulación ha aumentado un 50% y el tráfico pesado se ha triplicado: una situación que se agrava aún más durante la temporada estival".

Remarca la CES que cerca de 85.000 vehículos circulan cada día por los distintos tramos de esta vía, con el consiguiente incremento de la congestión y de la siniestralidad. Por ello, es "imprescindible" ampliar el tercer carril "a todo el recorrido de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y completar el desdoble de la N-IV (antigua carretera Nacional IV), habilitando una vía con capacidad suficiente para absorber el volumen de tráfico actual y futuro y aliviar la congestión que soporta este corredor".

Además, estas inversiones no solo beneficiarían a Sevilla y Cádiz, recalcan en la patronal sevilla, dado que se trata de unas conexiones estratégicas que mejorarían la movilidad, la competitividad y el desarrollo económico del conjunto de Andalucía. "Estas vías son utilizadas por gran parte del tráfico de mercancías y de la industria agroalimentaria, de modo que es necesario mejorar la fluidez del tráfico, la eficiencia y las conexiones".

Al respecto, subrayan en la CES, se contribuirá a la atracción de inversión de plataformas logísticas, de distribución, y de transporte, y supondría un ahorro de tiempos, de plazos y de costes. Es decir, esto haría a Sevilla y a Cádiz, dos provincias mucho más competitivas.

Se trata de una actuación largamente demandada, cuyas carencias provocan importantes problemas de congestión, especialmente los fines de semana y en temporada estival. Además, es fundamental garantizar un mantenimiento adecuado de todas estas carreteras para preservar su seguridad y funcionalidad.