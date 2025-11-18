La CES impulsa el compromiso social en Sevilla con 'Valores que transforman empresas'

Foto de asistentes a la jornada 'Valores que transforman empresas', celebrado en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga. - CES

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) y la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) han celebrado este martes el encuentro 'Valores que Transforman Empresas', en la Fundación Madariaga y Oya, con el objetivo de impulsar el compromiso social en el tejido empresarial sevillano.

Tras casi 20 años dedicados a los jóvenes, Fundación LQDVI presenta con esta iniciativa su área corporativa en Sevilla dedicada a promover la responsabilidad y el liderazgo ético en las empresas, informa la patronal en una nota de prensa.

El acto ha sido inaugurado por la vicepresidenta de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, Ángela de Madariaga; el presidente de la CES, Miguel Rus; y por la delegada de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, así como María Franco, directora general de la Fundación LQDVI, y Pilar Cánovas, directora corporativa.

De este mdoo, han dado a conocer esta línea de trabajo, que tiene como objetivo llevar su apuesta por los valores humanos y su impacto social al mundo empresarial. Además, han anunciado que Fundación LQDVI organizará en 2026 un gran congreso dirigido a empresas, "ofreciendo un espacio donde directivos y profesionales puedan inspirarse con testimonios de superación e integridad".

El encuentro está inspirado en los congresos que celebran anualmente para jóvenes en Sevilla desde 2008 y cuya última edición congregó a más de 3.000 personas en Fibes.

Asimismo, el citado encuentro ha incluido una mesa redonda moderada por José Juan Bocarando, presidente de la Comisión de RSE y Sostenibilidad de la CES, con representantes de empresas reconocidas por su responsabilidad corporativa e iniciativas sociales.

Finalmente, Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista y miembro de una de las familias más destacadas del deporte español, ha ofrecido un "testimonio inspirador" sobre experiencias de superación y "ejemplos de vida que destacan la fuerza de los valores humanos".