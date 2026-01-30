La CES respalda la continuidad de Javier González de Lara al frente de la CEA

El presidente de la CES, Miguel Rus; la exministra de Empleo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la CEA, Javier Fernández de Lara, en un encuentro SER, en foto de archivo. - CES

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha respaldado la candidatura de Javier González de Lara para su reelección como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en el marco de la Asamblea Electoral que la organización empresarial andaluza celebrará el próximo 12 de febrero en Sevilla.

De este modo, y a través del consenso alcanzado entre los miembros de su Comité Ejecutivo, la CES ha acordado avalar esta candidatura "en favor de la unidad empresarial y de la estabilidad institucional del tejido productivo andaluz, así como en reconocimiento a la labor que viene desempeñando González de Lara al frente de la CEA" destaca en un comunicado.

En este sentido, se valora especialmente "su capacidad para reforzar el diálogo social desde una posición constructiva y su firme defensa de los intereses empresariales de la región, contribuyendo a consolidar un marco favorable para la competitividad, el fortalecimiento del sistema productivo y el desarrollo económico y social de Andalucía".

En palabras del presidente de la CES, Miguel Rus, "el respaldo a su candidatura responde a la necesidad de seguir avanzando desde la unidad y la responsabilidad empresarial, en un momento clave para el futuro económico de Andalucía". "Su liderazgo ha sido determinante para reforzar el papel de la CEA como interlocutor en el diálogo social y defender con rigor los intereses de las empresas andaluzas, contribuyendo a generar un marco de confianza y estabilidad propicio para la actividad empresarial".

Asimismo, Rus ha señalado que "Andalucía --y de manera particular Sevilla-- sigue enfrentando retos relevantes que requieren una respuesta coordinada; entre ellos, la escasez de mano de obra cualificada, lo que hace necesario reforzar la formación, especialmente a través de la FP Dual; el impulso decidido a la digitalización, con especial atención a la Inteligencia Artificial; el avance en los procesos de industrialización; el acceso a la vivienda; así como la reducción de la dependencia energética y de sus costes y la grave falta de infraestructuras estratégicas".

Todo ello "sin perder de vista la necesidad de preservar la competitividad como base para consolidar el desarrollo del tejido productivo sevillano".