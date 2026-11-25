Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Sevilla en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

El Consejo expresa, en cambio, su "precupación" ante "la bajada de las inversiones reales prevista" SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha aprobado por consenso el proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento hispalense para el ejercicio 2027, si bien ha realizado, como es habitual, una serie de observaciones y propuestas en su dictamen y ha pedido que se valore su incorporación a las cuentas públicas, "en la medida en que resulten razonables y viables". En este sentido, remarca el incremento "de forma significativa" de las dotaciones para los servicios públicos y expresa su "preocupación" por "la bajada de las inversiones reales prevista".

Las cuentas ascienden a 1.202,7 millones de euros, lo que representa un crecimiento de ingresos y gastos de 106,5 millones de euros, equivalente al 9,7%, y de 1.460,8 millones para el caso del presupuesto consolidado con los organismos públicos y sociedades mercantiles (+5,86%). Al respecto, "la CESS considera relevante el aumento del Servicio de Ayuda a Domicilio, la limpieza de los centros docentes y la financiación del transporte público", tal como se refleja en el dictamen al que ha tenido acceso Europa Press.

Este órgano entiende, por el contrario, que es llamativo que en materia de vivienda "se contraiga el gasto y la inversión para 2027, teniendo en cuenta el número de demandantes de vivienda inscritos". Al hilo de esto último, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, defendía en el último Pleno la partida presupuestaria puesto que "no puede ser la misma cuando se construye y se entregan las llaves que cuando se licitan los proyectos". Asimismo, ponía sobre la mesa los ingresos por venta y alquileres registrados por Envisesa en 2023 (22,2 millones) frente a los presupuestados en 2027 (57,9 millones).

Sanz también destacaba la inversión en vivienda "en los ochos años de gobierno socialista", que cifraba en 96 millones de euros, y la comparaba con los 172,3 millones de 2023 a 2027. Dentro también de este apartado de servicios públicos, el dictamen de la CESS reclama un esfuerzo presupuestario en protección y promoción social, donde la política de empleo es "primoridal", y si bien es cierto que "hay programas como 'Efeso' que finalizan, se debe trabajar para acceder a otras iniciativas que permitan mantener o incrementar esas cantidades".

El Consejo Económico y Social de Sevilla insiste, a su vez, en la importancia de mejorar la gestión presupuestaria en el Consistorio, con una administración "ágil y eficaz" que incremente la recaudación de aquellas figuras tributarias que dependen de la misma, y "medidas eficaces para garantizar que las inversiones presupuestadas se traduzcan en actuaciones reales". Asimismo, estima necesario reforzar la dotación destinada a polígonos industriales al tiempo que subraya el que se realiza en determinadas actuaciones culturales y deportivas.

El dictamen recoge que, en conjunto, Sevilla "conserva una posición favorable, apoyada en el empleo y el turismo, pero con mayor moderación que Andalucía en el sector exterior y las expectativas empresariales".

"El escenario macroeconómico de Sevilla para 2026-2027 describe una economía que sigue creciendo con solidez, aunque a un ritmo progresivamente menor", según datos del Barómetro Económico de Sevilla.

No obstante, las perspectivas "seguirán dependiendo del entorno internacional", en especial de los precios de la energía, y de la capacidad de la economía provincial para reforzar la inversión y la productividad a largo plazo.

El CESS, analizado el presupuesto en lo que a capítulos se refiere, destaca el incremento del ahorro bruto, que sube un 21,2% "fruto de la subida de los ingresos corrientes (10%) en mayor porcentaje del aumento de los gastos corrientes (9,61%)". "Por otra parte, los ingresos por operaciones financieras han subido un 5,62% y los gastos por operaciones financieras han experimentado un descenso del -6,61%".

La diferencia principal entre el presupuesto del Ayuntamiento y el presupuesto consolidado, tal como destaca este órgano, es la generación de 193,73 millones de ingresos adicionales procedentes de la venta de servicios y de transferencias recibidas de otras administraciones.

Según la Memoria presentada, el Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para 2027 "mantiene una tendencia general de incremento de las dotaciones presupuestarias y establece como principales prioridades el refuerzo de los servicios públicos, la protección social, la mejora de las infraestructuras urbanas y el impulso de las políticas de educación, cultura y deporte".

EL PRESUPUESTO, AL DETALLE

Los servicios públicos básicos cuentan con 470,4 millones, el 39,1% del presupuesto municipal, lo que supone un incremento del 3,9% respecto a 2026. Destaca la financiación de Lipasam, que alcanza los 155 millones (+3,37%). Asimismo, se contemplan actuaciones de mejora de los espacios públicos y de los barrios, entre las que destacan las inversiones de reposición en los distritos, la renovación de pavimentos y acerados, las actuaciones de accesibilidad y la mejora de las plazas y otros espacios urbanos.

En materia de seguridad y movilidad, la dotación asciende a 154,9 millones, un 5,47% más que en 2026. Destaca especialmente el programa de Seguridad y Orden Público, correspondiente a la Policía Local, cuya dotación asciende a 101,56 millones. En cuanto a movilidad, la memoria pone el foco en esfuerzo financiero destinado al transporte urbano a través de Tussam, que recibirá transferencias municipales por importe de 120,15 millones, de los que 15,78 irán para renovación de la flota.

Las políticas medioambientales cuentan con 51,44 millones, de los que el 93,5% se destina al programa de parques y jardines. Entre las actuaciones, el Plan de recuperación de Plazas de Sevilla, con una consignación de dos millones de euros.

En el apartado de protección y promoción social, empleo e igualdad, este área experimenta uno de los mayores incrementos presupuestarios, con 273,3 millones (+20,3%) en relación con 2026. Entre las actuaciones previstas, los alojamientos provisionales para personas afectadas por situaciones de desahucio o pérdida de vivienda, el Centro de Acogida Municipal, el Centro de Puertas Abiertas y el Centro de Noche de Alta Tolerancia, entre otros recursos.

En vivienda, Emvisesa prevé destinar 11,5 millones a promociones para la venta y 26,73 millones a inversiones. Entre las actuaciones previstas, promociones que suman 261 viviendas en venta, obras de 281 viviendas o alojamientos destinados al alquiler y la rehabilitación de 144 viviendas en Pajaritos-Nazaret.

La dotación educativa aumenta un 41,7%, hasta alcanzar los 25,74 millones. El incremento se concentra especialmente en la limpieza de los centros educativos, que dispone de 12,56 millones y en la conservación de los edificios municipales, cuya consignación aumenta en 0,64 millones.

Por último, la política cultural dispone de 54,87 millones, que supone 4,4 millones más que en 2026, e incluye la financiación del ICAS y la continuidad de la programación en los espacios culturales municipales, el impulso de las actividades de fomento de la lectura y las exposiciones, así como la recuperación del Teatro Lope de Vega, para cuya programación se prevé una dotación de un millón de euros.