El CEU Fernando III distingue a referentes empresariales, jurídicos, sociales y educativos en sus VIII Premios

Foto familiar de la VIII edición de los Premios CEU Fernando III. - UNIVERSIDAD CEU FERNANDO III

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III ha celebrado este lunes la VIII edición de los Premios CEU Fernando III en el Hotel Alfonso XIII, unos galardones que distinguen cada año a personas e instituciones que, desde distintos ámbitos de actividad, destacan por su contribución al progreso de la sociedad y por encarnar valores como el esfuerzo, la excelencia, la responsabilidad, el compromiso y el servicio a los demás, principios que inspiran la misión educativa de la institución.

El rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha subrayado que "los valores del esfuerzo, la perseverancia, el sacrificio y el afán sin límite por ver cumplida una causa justa al servicio del bien común que representa el Rey San Fernando están también presentes en la trayectoria de nuestros premiados, personas íntegras que, con su trabajo y buen hacer, han dado lo mejor de sí a la sociedad".

Asimismo, ha subrayado la vocación de "excelencia" de la Universidad CEU Fernando III en la docencia, investigación e innovación, su apuesta por una formación inspirada en "los valores del humanismo cristiano, el acompañamiento personalizado al alumno, la empleabilidad y la proyección internacional de la institución, así como su compromiso de servicio a la sociedad".

Por su parte, el presidente del CEU y Gran Canciller de la Universidad, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, ha destacado que "estos premios son una celebración de los valores que dan sentido a nuestra tarea educadora y presencia en la sociedad. Vivimos tiempos complejos, en los que se hace más necesario que nunca poner en valor los ejemplos de estas personas e instituciones que hoy reconocemos, ellos son verdaderos referentes para la sociedad y para nuestros jóvenes".

La ceremonia ha contado además con la intervención del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, quien ha puesto en valor la relevancia de los galardonados y su contribución al desarrollo social y económico de Andalucía. Asimismo, ha hecho hincapié en la labor que la CEU UF3 está haciendo en Andalucía, "hace dos años, el CEU vio la oportunidad de formar jóvenes en nuestra tierra para que desarrollaran su trayectoria profesional".

En este contexto, ha dedicado unas palabras en memoria del exconsejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación José Carlos Gómez Villamandos, a quien ha alabado por su trayectoria en favor de una universidad pública de calidad y por su compromiso con la libertad. Según ha señalado, "quiso también dar la oportunidad a nuestros jóvenes andaluces de elegir dónde querían estudiar, sin necesidad de irse fuera si su elección era estudiar en la privada. Creo que dar derecho a elegir no hace daño a nadie, sino que mejora el sistema y genera una sana competencia, lo que es positivo para los jóvenes".

GALARDONADOS

El Premio Extraordinario CEU Fernando III ha sido concedido a Francisco Herrero León, presidente del Grupo Lamaignere y de la Cámara de Comercio de Sevilla, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su contribución al desarrollo económico de Sevilla y Andalucía.

En el ámbito deportivo, el Premio CEU Fernando III a la Excelencia Deportiva ha recaído en el Real Club Pineda de Sevilla, por su trayectoria en el fomento de la práctica deportiva y la organización de eventos de alto nivel que contribuyen a consolidar a Sevilla como referente deportivo nacional.

Por su parte, el Premio CEU Fernando III a las Ciencias Jurídicas ha sido otorgado a Santiago Martínez-Vares García, exmagistrado del Tribunal Constitucional, por su trayectoria al servicio de la Justicia y su contribución al ámbito académico y jurídico.

El Premio CEU Fernando III a la Empresa Innovadora ha distinguido a Caja Rural del Sur, por su crecimiento sostenido, su compromiso con el desarrollo rural y su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la inclusión financiera. El galardón CEU Fernando III a la Salud y la Vida ha sido concedido a título póstumo a Manuel Fernández de la Peña, fundador de la Asociación Provida de Mairena del Alcor.

En el ámbito educativo, la Fundación MAS ha recibido el Premio CEU Fernando III a la Innovación Educativa, en reconocimiento a su labor en la mejora de la calidad de vida de miles de familias y su apuesta por la formación, el empleo y el desarrollo personal.