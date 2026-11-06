La CHG licita las obras de un nuevo depósito regulador para el sector oriental del Aljarafe en Sevilla

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SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha sacado a licitación las obras de construcción de un nuevo depósito regulador comarcal para el sector oriental del Aljarafe, en el término municipal de Valencina de la Concepción (Sevilla), con un presupuesto base de licitación de 10.212.495,06 euros, IVA incluido.

La actuación, recogida en el expediente SE(DT)-7260, tiene como objeto la construcción de un nuevo depósito regulador comarcal para mejorar la eficiencia hídrica y la explotación de las instalaciones en este sector del Aljarafe.

El contrato se tramita mediante procedimiento abierto, con tramitación anticipada y ordinaria, y establece un plazo de ejecución de 12 meses.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de diciembre de 2026, a las 19,00 horas, a través de medios electrónicos. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 24 de febrero de 2027.