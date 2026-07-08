La CHG mejora la protección de La Rinconada (Sevilla) frente a inundaciones con la recuperación del arroyo Almonazar

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, en su visita junto al presidente de la Diputación y alcalde de La Rinconada (Sevilla), Javier Fernández, a las obras del arroyo Almonazar. - CHG

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, ha visitado este miércoles 8 junto al presidente de la Diputación y alcalde de La Rinconada (Sevilla), Javier Fernández, las obras de emergencia que el organismo ejecuta en el arroyo Almonazar en esta localidad sevillana.

Se trata de una actuación destinada a recuperar la capacidad hidráulica del cauce y reforzar la protección frente a inundaciones de las explotaciones agrícolas e infraestructuras situadas en su entorno, según ha concretado el Ejecutivo en una nota.

Las obras, que comenzaron el pasado mes de mayo, cuentan con un presupuesto cercano a los 400.000 euros y tienen prevista su finalización a finales de este verano, antes de la temporada de lluvias. Estos trabajos forman parte de la primera fase de las obras de emergencia destinadas a actuaciones en cauces, que cuentan con una inversión de 1,6 millones de euros.

Según han detallado, la intervención permitirá devolver al encauzamiento las condiciones de funcionamiento para las que fue diseñado, tras el deterioro provocado por la acumulación de sedimentos, el crecimiento de vegetación y los procesos erosivos que redujeron la capacidad de desagüe del cauce, con el consecuente riesgo para episodios de desbordamiento.

En suma, las obras contemplan la retirada de alrededor de 40.000 metros cúbicos de sedimentos y vegetación, la restauración de la sección original del cauce y el incremento de las motas de protección, unas actuaciones "que permitirán recuperar la capacidad hidráulica del arroyo y reducir significativamente el riesgo de inundación en las explotaciones agrícolas e infraestructuras del entorno".