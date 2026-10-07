El Cicus acoge una exposición inmersiva sobre Sudán para acercar la realidad que vive su población en la guerra

Una visitante al proyecto expositivo e inmersivo 'Esperanza a la fuerza' en el Cicus. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acoge el proyecto expositivo e inmersivo de Médicos Sin Fronteras (MSF) que bajo el título 'Esperanza a la fuerza', acerca al público a Sudán a través de su cultura, sus tradiciones y la realidad que vive su población tras tres años y medio de guerra. La exposición podrá visitarse hasta el 21 de octubre y permite programar visitas guiadas.

El recorrido incluye una experiencia central de realidad virtual que narra la historia del técnico anestesista de MSF Mohammed Dafallah que se vio obligado a huir de El Geneina, capital de Darfur Oeste, debido a la guerra, según ha detallado la institución académica en una nota.

Actualmente trabaja en un campo de refugiados en Chad. La pieza, creada junto al estudio Blit y con la colaboración del artista Rashid Diab y la cantante Alsarah, combina ilustración 3D y vídeos 360º para "sumergir al público en la realidad cotidiana de millones de personas atrapadas por la guerra, sin acceso a servicios básicos ni protección".

En contexto, la guerra en Sudán ha devastado el país, provocado el desplazamiento masivo de la población --cerca de catorce millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, muchas de ellas en múltiples ocasiones-- y destruido los medios de supervivencia de millones de personas. La violencia indiscriminada contra la población civil, la impunidad y las restricciones al acceso humanitario han provocado el colapso de servicios esenciales como la atención sanitaria, la protección o la seguridad alimentaria.

En estos tres años, la situación humanitaria se ha deteriorado "de forma alarmante". Solo en 2025, los equipos de MSF atendieron a más de 7.700 pacientes por violencia física, realizaron más de 250.000 consultas de urgencia y llevaron a cabo más de 4.200 consultas por violencia sexual, utilizada muy a menudo como arma de guerra.

Más allá de las víctimas directas del conflicto, la guerra ha empujado a millones de personas a situaciones extremas de hambre, enfermedad y desprotección. Los brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión o el cólera se han multiplicado debido a la interrupción de los programas de vacunación y al deterioro de las condiciones de vida. A esto se suma el incremento de la desnutrición aguda, especialmente entre menores de cinco años, lo que agrava el riesgo de mortalidad.

"El sistema sanitario sudanés se encuentra al borde del colapso. Hospitales han sido saqueados, bombardeados u ocupados, mientras que el personal médico ha sido amenazado, detenido o forzado a huir", ha destacado el delegado de MSF en Andalucía, Carlos Bustamante, al tiempo de considerar que "a pesar de las constantes amenazas, los voluntarios y el personal médico sudaneses siguen demostrando una dedicación extraordinaria para dar asistencia donde más se necesita",

Asimismo, según ha explicado MSF, "la crisis en Sudán no es solo una catástrofe humanitaria, sino también un fracaso político colectivo. Las partes beligerantes y sus aliados deben adoptar medidas inmediatas y concretas para proteger a la población civil. Es urgente intensificar la respuesta humanitaria para responder a las necesidades de las personas en Sudán".

Con 'Esperanza a la fuerza', MSF busca visibilizar esta "crisis olvidada" y acercar a la ciudadanía a las historias de resiliencia y supervivencia de la población sudanesa, "porque cuando ya no queda nada, la esperanza no es una elección, es una imposición".

Después de su paso por el Cicus, el proyecto continuará su recorrido por otras ciudades con el objetivo de "seguir visibilizando una crisis que, tres años después de su inicio, continúa sin una respuesta internacional acorde a su magnitud". Las personas interesadas en reservar la invitación gratuita para asistir a la exposición pueden hacerlo en 'https://entradium.com/es/events/exposicion-esperanza-a-la-fu...'. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 11,00 a 14,30 horas y de 16,30 a 20,00 horas.