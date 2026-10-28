Cicus acoge 'Patrimonio en tránsito' y muestra el proceso de conservación del legado artístico de Universidad de Sevilla

'Patrimonio En Tránsito', En El Centro De Iniciatvias Culturales De La Universidad De Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Patrimonio en tránsito' en la Sala EP1 del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) ya se encuentra disponible para su visita hasta el próximo 12 de julio. En concreto, dicha muestra reúne por primera vez en un mismo espacio un "importante conjunto de bienes escultóricos y pictóricos pertenecientes a la institución académica", que proceden de la Iglesia de la Anunciación y la Capilla de los Estudiantes.

El proyecto expositivo se concibe desde una perspectiva "poco convencional" al girar en torno al concepto de "tránsito" en su doble acepción terminológica, movimiento y cambio de estado, según ha valorado la institución académica en una nota.

A través de esta dicotomía, la exposición confronta ante el espectador un conjunto de obras que comparten tipologías y un entorno eclesiástico común, pero que plantean problemáticas conservativas "muy diferenciadas". De este modo, se pone de relieve la dialéctica entre el patrimonio correctamente intervenido y aquel que muestra las "profundas huellas del paso del tiempo y el uso".

La exposición se articula "de forma rigurosa" en tres espacios bien diferenciados, uno dedicado a la pintura sobre tela, que congrega un relevante grupo de obras de mediano y gran formato procedentes de la capilla universitaria. Entre ellas, la US ha destacado la obra La Adoración de los Magos (c. 1760-1765), del autor Diego Bejarano, perteneciente a la escuela sevillana del siglo XVIII.

El segundo, se centra en la escultura, con un "excelente conjunto" de piezas escultóricas policromadas realizadas en madera y terracota, procedentes tanto de la iglesia de la Anunciación como de la capilla universitaria.

De este modo, esta sección permite apreciar una "rica variedad técnica y ornamental", desde los estofados en relieve hasta los reversos aplanados y las terracotas ahuecadas. Y un último espacio, la sala de proyección, que alberga la zona de visionado de vídeos explicativos, donde también se exponen "sendos embalajes de dos ángeles lampadarios de la capilla universitaria, uno de ellos parcialmente abierto para su contemplación interior.

El recorrido expositivo, que ofrece visitas guiadas organizadas, aporta recursos informativos avanzados, como cartelas dotadas de códigos QR que añaden datos complementarios sobre las técnicas de ejecución y los procesos de conservación.

Asimismo, la US ha asegurado que los vídeos expuestos muestran todo el transcurso de acciones que han hecho posible la muestra, desde el desmontaje y traslado de las piezas hasta los tratamientos de conservación y la intervención en los relicarios de la Anunciación.

En suma, la institución académica plantea profundizar en la importancia de "mantener el patrimonio estable e íntegro como reflejo de la identidad colectiva". La exhibición de estas obras en sus circunstancias actuales responde a la necesidad de articular medidas urgentes para su intervención y recuperación total a corto plazo, garantizando así su "correcta transmisión a las generaciones futuras".