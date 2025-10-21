El CICUS impulsa en Sevilla desde este miércoles unas jornadas para repensar la ciudad desde una mirada femenina

Archivo - Fachada principal del Cicus, en la calle Madre de Dios. Imagen de archivo. - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), a través de su Laboratorio de Investigaciones Contemporáneas (LIC), celebra desde este miércoles las jornadas 'Ellas en la ciudad: transformación y encuentro", un ciclo que invita a reflexionar sobre los espacios urbanos desde una perspectiva de género.

Según ha informado la Universidad en una nota, inspirado en el documental homónimo de Reyes Gallegos, disponible en Movistar+, el programa busca abrir un espacio de debate en torno a los desafíos, logros y realidades de las mujeres en los entornos urbanos, abordando cuestiones como el acceso económico, político y social a la ciudad, la salud mental, el activismo o la memoria colectiva.

La primera sesión, titulada 'Urbanismo y Género, Ciudad y Periferia', se celebra este miércoles, 22 de octubre, y contará con la participación de la directora del documental y profesora de la Universidad de Sevilla, Reyes Gallegos. La proyección de la película tuvo lugar el pasado 8 de octubre en el marco del Festival Directed by Women 2025.

Entre las actividades programadas destaca el taller 'A la sombrita: cartografía crítica del calor en los barrios de la periferia', dirigido por Cristina Vicente Gilabert y Julia Díaz-Borrego Algaba, que analizará cómo la desigualdad térmica afecta especialmente a los barrios periféricos y a quienes asumen tareas de cuidados.

La jornada concluirá con el 'escuchatorio performativo' de Eléonore Ozanne, artista e investigadora franco-española, inspirado en el movimiento global Mujeres paseando, la ciudad, de noche, una práctica que invita a repensar la relación de las mujeres con el espacio público nocturno.

El ciclo continuará con nuevas sesiones el 18 de diciembre, bajo el título 'Salud y género, ciudad y cuerpo'; el 18 de febrero, con 'Activismo y género, ciudad y memoria'; y el 15 de abril, con una jornada final dedicada a compartir las experiencias vividas durante el programa.