El Cicus de la Universidad de Sevilla acoge la segunda edición del ciclo de cine 'Un mes de historias chinas'

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) presenta, durante el mes de febrero de 2026, la segunda edición del ciclo 'Un mes de historias chinas', una propuesta cinematográfica que consolida la colaboración entre el Cicus y Mandarin Centers de Sevilla. La actividad tendrá lugar los lunes 2, 9, 16 y 23 de febrero, a las 19,00 horas, en el Auditorio del Cicus.

Según ha detallado la institución académica en una nota, la programación del ciclo ofrece una selección de cuatro películas chinas contemporáneas que invitan a reflexionar sobre la historia, la cultura y las identidades de China desde una mirada plural y alejada de estereotipos. La programación coincide con la celebración del Año Nuevo Chino, que en 2026 está dedicado al Caballo de Fuego, y contará con presentaciones a cargo de especialistas universitarios en distintos ámbitos de la civilización china.

Aunque el ciclo se desarrolla íntegramente en colaboración con Mandarin Centers, se incorporan dos colaboraciones puntuales: la Fundación Triángulo participará en la sesión del 2 de febrero, y el Asian Film Festival Barcelona | Casa Asia lo hará en la sesión de clausura, el 23 de febrero.

El ciclo 'Un mes de historias chinas' contará con la proyección de 'Todo saldrá bien', de Ray Yeung (Hong Kong) en la sesión del 2 de febrero con la colaboración de la Fundación Triángulo; continuará el 9 de febrero con 'Suzhou River', de Lou Ye (China); seguirá el 16 de febrero con 'Una vida sencilla', de Ann Hui (Hong Kong/China) , y concluirá el 23 de febrero con 'Her Story', de Shao Yihui (China), con la colaboración del Asian Film Festival Barcelona | Casa Asia.

Para completar la programación cinematográfica del mes de febrero, junto a este ciclo, el Cicus acoge una nueva sesión del Cinefórum La Golfa, una iniciativa surgida de la propia comunidad universitaria, que sitúa en el centro la perspectiva de género y la diversidad. Esta propuesta tiene como objetivo visibilizar el trabajo de autoras y divulgar la historia del colectivo lésbico a través del cine. En esta ocasión se proyectará 'Hoy partido a las tres', de Clarisa Navas (Argentina), dentro del ciclo La Golfa Deportista.

Las invitaciones pueden adquirirse a través de la web o en la taquilla del CICUS desde el lunes de la semana anterior a cada proyección.