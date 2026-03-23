'El cielo del mes' regresa a la Casa de la Ciencia de Sevilla como actividad divulgativa de la astronomía

Archivo - Aurora boreal desde el Mirador de la Figuerassa, como foto de recurso. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) vuelve a convertirse en punto de encuentro para amantes de la astronomía con una nueva edición de la actividad divulgativa 'El cielo del mes', organizada por Astronomía Sevilla. Este encuentro se celebrará el próximo sábado 28 de marzo a las 12,00 horas en la sede de la citada Casa de la Ciencia, ubicada en el Pabellón de Perú, en la avenida de María Luisa.

'El Cielo del Mes' es una cita mensual consolidada en la ciudad, dedicada a acercar la astronomía al público general mediante la revisión de efemérides astronómicas y la presentación de temas de actualidad científica. Esta actividad tiene como objetivo ofrecer al público asistente una "mirada accesible y formativa" sobre los fenómenos más destacados del cielo nocturno, explica en un comunicado.

En esta edición, dedicada al mes de abril, la sesión estará estructurada en dos partes principales: La primera de ellas consistirá en dar a conocer al visitante efemérides astronómicas de abril y noticias de actualidad espacial, a cargo del experto José Manuel Moreno.

A continuación, se llevará a cabo la charla científica titulada 'Heliosismología: estructura y dinámica interna del Sol', impartida por Sebastián Muñoz en memoria de la investigadora Irene González Hernández. Una ponencia especializada dedicada a profundizar en el conocimiento de la actividad solar y sus implicaciones científicas.

La actividad cuenta con entrada libre hasta completar aforo, lo que permite que cualquier persona interesada pueda disfrutar de esta cita que combina rigor científico y divulgación accesible.

Desde Sevilla Capital Espacial Española se destaca que esta edición reviste especial relevancia por celebrarse nuevamente en la Casa de la Ciencia, un espacio emblemático para la difusión de la cultura científica en la ciudad.

Con esta iniciativa, que se celebrará mensualmente en este centro de divulgación del CSIC, la Casa de la Ciencia y Astronomía Sevilla reafirman su compromiso con la educación científica y la promoción del conocimiento del cosmos, "para redescubrir el firmamento a través de la observación y el aprendizaje compartido".