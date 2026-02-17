Ciencia y fotografía se dan la mano en la exposición ‘Fotciencia’ en la Casa de la Ciencia de Sevilla

Exposición 'Fotciencia' en la Casa de la Ciencia de Sevilla - CSIC

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha inaugurado este martes una exposición itinerante que reúne las mejores fotografías científicas seleccionadas en la vigésima edición de 'Fotciencia'.

Este certamen nacional es una iniciativa organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) cuyo objetivo es doble: "acercar la ciencia a la ciudadanía mediante la fotografía científica y promover entre la comunidad investigadora la importancia de divulgar su trabajo al conjunto de la sociedad".

Según ha indicado CSIC en una nota, la muestra, compuesta por 49 fotografías divididas en las modalidades General y Micro, se acompañan de textos explicativos elaborados por sus propios autores, que además han relacionado su imagen con uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "acercando así ciencia, desafíos globales y sociedad".

Cada imagen "ofrece una mirada artística, estética y sorprendente a fenómenos científicos singulares captados por investigadores e investigadoras e incluso personas aficionadas a la fotografía capaces de descubrir en lo cotidiano patrones, luces y formas que revelan la belleza escondida de la ciencia".

En una apuesta por la accesibilidad universal, 'Fotciencia' incluye por primera vez versiones en altorrelieve de las 10 obras ganadoras, especialmente diseñadas para que las personas con discapacidad visual "puedan experimentar la exposición a través del tacto".

En esta línea, el acceso a esta exposición será gratuito, facilitando que públicos diversos -estudiantes, familias, jóvenes, personas mayores o colectivos con necesidades específicas- "puedan acercarse a la ciencia desde una perspectiva artística, innovadora y accesible".

La muestra podrá visitarse en horario de martes a domingos, de 10,00 a 20,00 horas hasta el 19 de abril.