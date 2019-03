Ciencias del Trabajo de la US y Airbus participan en un proyecto que aborda la digitalización de la economía

Publicado 26/03/2019 12:37:37 CET

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US), Airbus --a través de su centro de San Pablo y de Tablada-- y Comisiones Obreras (CCOO) Sevilla participan en un proyecto que, entre sus objetivos, persigue "identificar los cambios y transformaciones se están produciendo en el mercado laboral como resultado de la digitalización de la economía".

En concreto, el proyecto se titula 'The impact of digitization of the economy on the skills and professional qualifications, and their impact on working conditions and labor relations', está coordinado por la Universidad de Sevilla, es de carácter competitivo y está subvencionado por la Comisión Europea a través de la DG Employment, Social Affairs and Inclusion, según han informado a Europa Press desde la Facultad de Ciencias del Trabajo.

A la convocatoria 'Improving expertise in the field of industrial relations' han concurrido más de 140 propuestas y han participado más de 400 entidades entre centros de investigación e interlocutores sociales.

El proyecto, cuya andadura ha comenzado con una primera reunión entre los socios que conforman el consorcio en Sevilla --la Facultad de Ciencias del Trabajo, Airbus y CCOO Sevilla--, tendrá una duración de un año y medio, y en él participan cinco países, que son Hungría, Italia, Alemania, Polonia y España.

En cada país, la coordinación corresponde a una universidad o instituto de investigación, y como entidades asociadas al proyecto intervienen distintas empresas y sindicatos.

Así, en Hungría (Budapest), el peso de la realización del proyecto está encabezada por el International Business School (IBS) con la participación de la empresa Flextronics y el Sindicato del Metal de Hungría, mientras que, en Italia (Brindisi), el caso de estudio está gestionado por la Universidad de Salento y se desarrollará con la colaboración del Distretto Tecnologico Aerospaziale (Apulian for Aerospace Techonology) DAT.

En Alemania (Wilhelmshaven), investigadores de la University of Sciences Applied trabajarán junto a la Union Landesbezirk Nord Gregor Best (NGG), y, en Polonia, el caso de estudio está dirigido por la Unisersity of Poznan of Economics and Business.

El investigador principal del proyecto en España es el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la US, Alejandro Díaz, mientras que la coordinación nacional está gestionada por Milagro Martín. Además de los mencionados, son también investigadores y partícipes del proyecto los profesores Miryam González Limón y Manuel Rivera Fernández, también de la Universidad de Sevilla.

OBJETIVOS

Entre los objetivos del proyecto, además del citado de "identificar los cambios y transformaciones se están produciendo en el mercado laboral como resultado de la digitalización de la economía", también figuran "conocer los efectos de las transformaciones consecuencias de la digitalización en las formas de trabajar y organizar el trabajo", y "evaluar la efectividad de los acuerdos generados a través de la negociación tripartita y la medida en que contribuyen o promuevan las competencias digitales en cada país".

Asimismo, el proyecto busca "evaluar las medidas --nuevas modalidades contractuales y medidas de políticas de empleo-- a nivel estatal, regional o local con el fin de mejorar las aptitudes necesarias en el nuevo contexto digital en los países participantes; identificar las recomendaciones y buenas prácticas en el ámbito empresarial; así como analizar si las nuevas formas de empleo detectadas ofrecen nuevas oportunidades laborales y cuáles son los riesgos consecuentes".