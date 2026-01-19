Científicos del Sevilla demuestran que Ibudilast protege contra la pérdida de neuronas en ratones con Parkinson

Esquema de la investigación del IBIS y la US. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y de la Universidad de Sevilla (US) ha demostrado que el fármaco Ibudilast protege frente a la pérdida de neuronas dopaminérgicas en un modelo murino de la enfermedad de Parkinson. El estudio, publicado en la revista 'Journal of Neurochemistry', abre nuevas vías para el desarrollo de terapias modificadoras de esta patología neurodegenerativa.

La investigación revela que el tratamiento con Ibudilast logra frenar de manera significativa la degeneración neuronal característica del Parkinson, ha detallado la US en una nota. Este efecto se debe a la capacidad del fármaco para inhibir las fosfodiesterasas (PDE), lo que conduce a un aumento de los niveles del factor neurotrófico derivado de líneas celulares gliales (GDNF), una molécula endógena del cerebro conocida por su potente acción protectora sobre las neuronas dopaminérgicas.

El trabajo ha sido liderado por Xavier d'Anglemont de Tassigny y José López-Barneo, investigadores del IBiS y del Ciberned y profesores de la Universidad de Sevilla. Los resultados muestran que la administración sistémica de Ibudilast incrementa la expresión del gen Gdnf en el cerebro y ejerce una neuroprotección notable en modelos animales de parkinsonismo crónico. En concreto, el tratamiento permitió preservar las neuronas de la sustancia negra, reducir la pérdida de fibras nerviosas en el estriado y atenuar el descenso de los niveles de dopamina.

A diferencia de estrategias anteriores basadas en la administración directa de GDNF mediante procedimientos quirúrgicos complejos, este estudio propone un enfoque farmacológico que estimula la producción del GDNF que el propio cerebro genera. Los investigadores han identificado que el Ibudilast actúa sobre la vía de señalización del AMPc, un mensajero intracelular que, al no ser degradado por las fosfodiesterasas, activa la síntesis de GDNF en un tipo específico de neuronas del estriado conocidas como interneuronas parvalbúmina.

"El trabajo demuestra que la inhibición de las fosfodiesterasas puede estimular de forma eficaz la producción de factores tróficos naturales, tanto ex vivo como in vivo", explican los autores. "Además, el hecho de utilizar un fármaco como el Ibudilast, que ya está aprobado para uso clínico en otras patologías y cuenta con un perfil de seguridad conocido, facilita enormemente su posible traslación a futuros ensayos clínicos en pacientes con Parkinson".

En esta línea, Xavier d'Anglemont de Tassigny señala que el equipo continúa evaluando el Ibudilast en condiciones preclínicas más cercanas a la realidad de la enfermedad, analizando su eficacia como tratamiento tras el diagnóstico y explorando, además, el potencial de otros compuestos con mecanismos similares. Este avance ha sido posible gracias al apoyo de los servicios de investigación del IBiS y del Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius), así como a la colaboración de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el Ciberned.