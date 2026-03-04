Cientos de vecinos de El Cerezo en Sevilla realizan patrullas ciudadanas ante la "inseguridad" en la zona

Patrulla ciudadana en la barriada El Cerezo de Sevilla - PATRULLA CIUDADANA EL CEREZO

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de vecinos de la barriada de El Cerezo de Sevilla está realizando desde la noche del lunes patrullas ciudadanas durante varias horas ante la "creciente inseguridad" en la zona. Se trata de una iniciativa promovida por varias personas a través de redes sociales que según ha indicado uno de sus organizadores a Europa Press, congregó en la última patrulla a 130 personas.

"Llevamos cuatro años en esta situación y no cambia nada", ha asegurado uno de los organizadores que denuncia varios episodios de violencia y amenazas por parte de "gorrillas" que se sitúan en varias vías de la barriada.

"Nos amenazan por la calle, hay robos, peleas, incluso entran en los establecimientos", relata esta persona que ha querido dejar claro que detrás de las patrullas ciudadanas "no hay ninguna cuestión de razas", incluso ha señalado que dentro de los grupos "hay personas de todo origen".

Los organizadores han señalado que el grupo sigue creciendo "día a día" llegando actualmente hasta las 400 personas. En dicho grupo en redes sociales cuelgan un mensaje con un punto y hora para iniciar la patrulla. Salvo algún incidente aislado, han calificado las dos primeras noches "como un éxito".

El objetivo de la organización es poder patrullar más horas, actualmente solo lo hacen unos dos o tres, y también por el día. Asimismo, ha indicado que la ruta de las patrullas incluye calles de otras barriadas del distrito Macarena. "Hemos pasado a la acción", asegura uno de los organizadores.