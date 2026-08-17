Cierran por cuarta vez el Parque canino de la Ballena de Sevilla Este, tras detectar salchichas con clavos

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SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado por cuarta vez el parque canino e infantil situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, tras haber detectado alimentos con elementos punzantes, peligrosos para los perros y usuarios.

Según han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, este pasado domingo, 16 de agosto, el Consistorio detectó salchichas con clavos colocadas con la intención de dañar gravemente a las mascotas que acuden al espacio.

Asimismo, la adminstración local ha adelantado que a lo largo de este martes se inspeccionará la zona, una vez retirados estos elementos, para proceder a la reapertura de este parque.

En este sentido, el Consistorio ha pedido colaboración ciudadana ante la reiteración de este tipo de hallazgos en parques de la ciudad, los cuales no solo suponen un peligro para mascotas, sino también para menores que acuden al mismo.