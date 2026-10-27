El cine europeo "más joven e inquieto" protagoniza las secciones competitivas del Festival de Sevilla

Un fotograma de una de las películas que están fuera de concurso en el SEFF - FESTIVAL DE CINE

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla vuelve a mostrar una nutrida representación del cine "más novedoso, pujante e inquieto" que está surgiendo del continente en Embrujo, Rampa y Alumbramiento, las otras secciones competitivas que, como en cada edición, se añaden a la oficial. Un año más, en sus programaciones "coinciden la imagen real y la animación, la ficción y el documental", como muestra de la "versatilidad de formatos" con que la cinematografía europea está esgrimiendo su creatividad.

La sección Embrujo del Festival de Cine Europeo de Sevilla mostrará algunas de las propuestas más sorprendentes y poéticas de esta edición, 16 descubrimientos que "ponen al espectador contra la pared" y que han pasado previamente por festivales como los de Cannes, Venecia, Berlín, Karlovy Vary o Locarno, con "excelentes acogidas", señala la organización del certamen en una nota de prensa.

'Guria', de Levan Koguashvili, se sitúa en el lugar del mismo nombre, en el oeste de Georgia y se ambienta en los años noventa del siglo pasado, poco después de la desintegración de la Unión Soviética. Su argumento se centra en relaciones humanas marcadas por la pobreza, y fue escrito por el propio director junto a Levan Koguashvili y Georgi Kekelidze. La película llega a Sevilla tras pasar por la última edición del Festival de Venecia.

'Balaton', de Balázs Szövényi-Lux, también toma su título de un topónimo, en este caso de un entorno turístico de veraneo en Hungría que se vacía en invierno, y narra la complicada historia de amor entre un joven local y una chica ucraniana, con el conflicto bélico como telón de fondo.

También de Hungría procede 'I Saw A Suno', de la directora Katalin Bársony. Se trata de un documental rodado a lo largo de quince años que muestra el paso de la infancia a la vida adulta de Nasmi, un chico romaní nacido en Alemania tras la guerra de Kosovo que es repatriado y obligado a vivir en un campo de refugiados. El guión fue coescrito por la propia Bársony junto a Marianna Rudas.

En 'Oasis', de Jannis Lenz, tres chicos inadaptados huyen a un bosque después de la escalada de violencia producida por un vídeo viral grabado en su escuela y se autoimponen una serie de extraños rituales. Alexander Dirninger es el coguionista de la película, que supone el debut en el largometraje de Lenz, antiguo asistente de Michael Haneke cuyos cortos anteriores recibieron varios premios internacionales.

Estrenada en la sección Panorama del Festival de Berlín, 'Roya' cuenta la historia de una profesora iraní que es encarcelada en Teherán por sus ideas políticas. El filme ha sido escrito y dirigido por Mahnaz Mohammadi y reflexiona sobre la idea de cómo la percepción, tanto interior como exterior, se redefine en una situación de cautiverio.

Desde Italia llega 'The Summer That Ended Twice', de Matteo Incollu (coescrita con Sergio Pintore, Daryl Putzu y Stefano Cau), una historia sobre infancia y fantasmas que se exhibió previamente en el Festival de Locarno.

LAS RELACIONES JUVENILES ASALTAN LA SECCIÓN RAMPA

Otra sección imprescindible en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, desde que se creó en 2024, es Rampa, dedicada a los nuevos directores y que supone otra parte de la apuesta por el talento que es consustancial al SEFF. Como en las ediciones anteriores, su programación permite tomar el pulso a la creación fílmica más pujante del continente y hacer un diagnóstico sobre cuáles son los temas más candentes para los cineastas emergentes.

La juventud, las relaciones --románticas, familiares o de amistad-- y la búsqueda de una identidad y de un lugar en un mundo globalizado y complejo predominan claramente en las 17 películas seleccionadas en esta edición. Como en los años anteriores, se trata de primeros o segundos largometrajes precedidos de buenas acogidas en algunos de los festivales internacionales más prestigiosos.

El amor entre una pareja adolescente es el leit motiv de 'Lover, Not A Fighter'; de Martina Buchelová, escrita con un tono tragicómico por la propia directora. La cineasta eslovaca formó parte de la cosecha de Future Frames en 2015 y debuta aquí en el largometraje. El fime tuvo su premiere en Karlovy Vary, al igual que 'Petty Thieves', de Mate Ugrin, coproducción entre Croacia, Serbia, Francia y Alemania. En ella, un un chico confuso entre sus problemas familiares y su trabajo temporal en un hotel encuentra una relación de complicidad en toda su polisemia, pues esta se produce a nivel de amistad y de comportamiento delictivo.

'Marie Madeleine', de Gessica Généus, también gira sobre las relaciones personales aunque desde un punto de vista insólito: el encuentro entre una prostituta y un joven pastor evangelista en una ciudad costera del sur de Haití. La propia Généus dirige, escribe y protagoniza esta coproducción con Francia que llega a Sevilla tras pasar por Cannes.

En el mismo festival, aunque en el marco de la Quincena de Realizadores, debutó la francesa Lila Pinell con 'Shana', otro retrato profundo de una mujer con fuerte personalidad que se debate entre su deseo de libertad, una relación tóxica y pasional y una vida familiar complicada a la que interpreta la actriz revelación Eva Hualt.

El cine de animación está representado por la producción franco-belga 'In Waves'. Dirigida por Phuong Mai Nguyen con guión de Fanny Burdino y Samuel Doux, es la historia de amor de dos adolescentes marcados por el surf, el skate y la enfermedad.