Los Cines Odeón de Sevilla acogen 'Back in time!' en el marco del SEFF con la presencia del codirector Manolo Bellido

Fotograma de 'Back in time!'. - CEDIDA / MANUEL BELLIDO

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Cines Odeón estrenan este sábado a las 19,15 horas la película Back in time!, codirigida por Manuel Bellido y Sigfrid Monleón, en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) tras estrenarse en el Festival In-Edit en Barcelona el pasado viernes. El propio Bellido y músicos hispalenses que aparecen en el filme asistirán a este estreno.

Se trata de una cinta que reúne a una veintena de músicos, pintores, escritores, periodistas y empresarios que cambiaron el destino de sus vidas y de Torremolinos (Málaga) a principio de la década de los años sesenta.

Estrenada en el Festival de Málaga 2026, el documental se hizo con el primer premio del Get Back! Music Doc Fest de Madrid. Sus próximas grandes citas son en Barcelona (Festival In-Edit), Sevilla (Festival de Cine Europeo), Huelva (Festival de Cine Iberoamericano), Almería (Festival Internacional de Cine) y Córdoba (Cinema 26 - V Semana del Cine).

"Nunca nos habíamos detenido ante la fabulosa vida nocturna de Torremolinos. Proporcionalmente, había más locales, salas de fiesta, discotecas y hoteles donde los músicos podían tocar en directo que en Barcelona o en Madrid", ha explicado Bellido. 'Back in time!' está producida por Antonio Hens, a través de la empresa Malas Compañías, con el apoyo económico de Canal Sur TV, Ayuntamiento de Torremolinos y Diputación de Málaga.