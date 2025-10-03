El Círculo Mercantil inaugura en Sevilla una exposición sobre la historia de la Guardia Civil

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla ha inaugurado la exposición 'Conmemoración de la Patrona de la Guardia Civil Pilar 2025'. La muestra, abierta al público del 3 al 12 de octubre en la sede de sierpes de la entidad, ha lleva a cabo un análisis de la historia de la Guardia Civil a través de su uniforme, desde el año 1844 a la actualidad. Durante el acto inaugural, el presidente del Círculo Mercantil, José María González Mesa, ha puesto de manifiesto el "gran honor que supone para la entidad acoger una exposición dedicada a esta institución".

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, durante su intervención, el General Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía Luis Ortega ha destacado la presentación de "una magnífica obra elaborada por Joaquín Luis Suárez", especialista en pintura hiperrealista, protagonizada por la princesa Leonor.

La exposición se podrá visitar a partir de este viernes, y permanecerá abierta hasta el domingo 12 de octubre, que será clausurada a las 14,00 horas.

Además, el comisario de la exposición, el Coronel Joaquín Gil, ha intervenido para hacer un recorrido a través de cada una de las secciones de la misma. Así la muestra cuenta con más de una veintena de uniformes originales y cerca de 70 prendas de cabeza de diferentes épocas, como boinas, gorras o cascos, así como diversas piezas de coleccionista, recortables y maquetas, e incluso elementos de juguetería relacionados con la temática.

Entre los trajes, que pertenecen a colecciones particulares procedentes de Madrid, Baeza, Jaén y muchos otros puntos de España, se encuentran uniformes de la época de Alfonso XIII o el primer uniforme de mujer de Guardia Civil de la década de los 70.

Al acto asistieron, entre otros representantes institucionales y militares, el Cónsul General de Rumanía, Cosmin Mitrea y el Director de la Sucursal del Banco de España en Sevilla, Fernando de Arteaga, entre otros. También estuvieron por parte de la junta directiva del Círculo Mercantil el vicepresidente segundo, Rafael Bohórquez, la vicepresidenta tercera, Elisa Pinilla, el bibliotecario Bruno González de la Peña; y el vocal Juan Carlos Garrido.