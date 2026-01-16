Cirque du Soleil estrena a nivel nacional este sábado en Sevilla ‘Kurios’, "un sueño maximalista para curiosos"

Acróbatas del Circo del Sol durante los ensayos. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cirque du Soleil estrena este sábado, 17 de enero, a nivel nacional su nueva producción, 'Kurios, Gabinete de Curiosidades'. Se trata del espectáculo número 35 de la compañía desde su fundación en 1984 y llega al recinto del Charco de la Pava de Sevilla como "un sueño maximalista" que combina elementos del circo más tradicional con propuestas vanguardistas, pensado especialmente para "los más curiosos".

Así lo han explicado en una entrevista concedida a Europa Press la directora y jefa de vestuario del espectáculo, Mar González, y el intérprete de Mr. Micromosmos y artista del número Acro Net, Mathieu Hubener. Ambos han destacado que esta obra se sitúa en un pasado alternativo de carácter fantástico y familiar, invitando al público a sumergirse en un universo lleno de imaginación y sorpresas.

La obra gira en torno a un Científico que descubre la existencia de maravillas ocultas bajo la superficie de la realidad y que está convencido de que, dentro de su gabinete de curiosidades, se esconde un mundo desconocido donde conviven ideas extravagantes y sueños ambiciosos. La llegada de un grupo de personajes místicos a su improvisado universo mecánico altera por completo su entorno y da vida a sus curiosidades, desencadenando el desarrollo del relato.

Los gabinetes de curiosidades, considerados los predecesores de los museos, fueron conocidos en la Europa renacentista como gabinetes de maravillas. Aristócratas, miembros de la burguesía comercial y los primeros científicos reunían en ellos colecciones de reliquias históricas, obras de arte y objetos singulares o artefactos procedentes de sus viajes.

'Kurios' cuenta con un elenco de 50 artistas procedentes de 21 países. La producción incluye, además, más de un centenar de trajes y un total de 464 elementos de utilería, el mayor número utilizado en un espectáculo en la historia de Cirque du Soleil.

En este contexto, la directora y jefa de vestuario del espectáculo ha explicado que las indumentarias, diseñadas por el francés Philippe Guillotel, presentan "numerosas influencias de finales del siglo XIX, combinadas con el estilo 'steampunk'". Asimismo, ha destacado el uso de "una paleta de colores cobrizos", que da lugar a un vestuario "muy preciosista, repleto de detalles".

"UN MUNDO EN EL QUE LAS LEYES DE LA FÍSICA NO EXISTEN"

Asimismo, ha señalado que a través del vestuario "se cuenta una historia que te transporta a un mundo mágico y onírico, donde todo comienza de manera relativamente normal y, poco a poco, se va desplegando un universo cada vez más disparatado". Un recorrido que, según ha destacado, hace que el espectador "vuelva a sentirse como un niño al contemplar un espectáculo en el que las leyes de la física no existen".

En este sentido, González ha revelado que el vestuario al que guarda un cariño especial es el diseñado para el número de Acro Net, en el que los artistas representan peces que saltan en una red y cuyas indumentarias reflejan "de forma muy fiel la personalidad de los intérpretes y del propio acto".

Además, la producción incluye vestimentas de gran complejidad técnica, como la del personaje de Mr. Micromosmos, cuyo traje pesa nueve kilos y cuyo tren supera los 19 metros de longitud. Para su confección, se emplearon más de 250 horas solo en la elaboración de la barriga. Otros ejemplos destacados son el traje del Hombre Acordeón, cuyo técnico de vestuario tuvo que pasar una semana entera trabajando en su interior.

Por su parte, el acróbata Mathieu Hubener, intérprete de Mr. Micromosmos, líder del grupo y encarnación del progreso tecnológico, ha destacado que cada uno de los personajes del espectáculo es "muy único" y que la obra está poblada de figuras "muy extrañas".

UN ESPECTÁCULO CON UN "GRAN NIVEL DE ACROBACIAS"

Hubener ha valorado que el espectáculo de Cirque du Soleil presenta "un gran nivel de acrobacias", al tiempo que ha subrayado que la transición entre los distintos números "tiene exactamente la duración adecuada, de modo que el siguiente acto siempre resulta mejor que el anterior".

En cuanto al proceso creativo de las acrobacias en las que ha participado, el artista ha explicado que el equipo directivo tardó casi dos años en desarrollar el espectáculo antes de convocar a los intérpretes y al equipo técnico para iniciar la fase de creación. Durante ese periodo se definieron las historias, la música y las escenas que conforman el espectáculo.

Posteriormente, al incorporar las acrobacias y dar forma definitiva a la obra, ha señalado que se probaron numerosas ideas: "algunas funcionaban muy bien a nivel visual y otras resultaron demasiado complicadas, por lo que se descartaron". En este sentido, ha subrayado que el proceso consiste en "probar mucho y decidir qué se mantiene y qué no". Para el artista, 'Kurios' "ha sido uno de los mejores momentos de mi vida a nivel creativo".

A nivel acrobático, ha explicado que el espectáculo "cuenta con una gran carga mecánica, porque todo está en movimiento, con numerosos motores y una escena diseñada para centrar la atención en el artista". Según ha detallado, en el espectáculo "no se utilizan en exceso los efectos especiales, aunque sí hay motores para mover brazos, acronets y otros elementos, con el objetivo de que el foco esté siempre en lo que hace el artista".

La gira está integrada por 120 profesionales de 30 países, cuyos miembros han participado en más de 3.000 funciones hasta la fecha. La música del espectáculo corre a cargo de una banda compuesta por siete músicos que interpretan en directo.

Además, el montaje incorpora por primera vez un número de bienvenida sobre la propia Gran Carpa antes del inicio de la función. Siempre que las condiciones meteorológicas lo permiten, tres artistas ascienden a la carpa para saludar al público asistente.