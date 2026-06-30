La cirugía artroscópica amplía las opciones para tratar lesiones del manguito rotador, según los expertos

Doctor en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Hospital San Juan de Dios de Sevilla han advertido de que la rotura del manguito rotador es una de las patologías "más frecuentes del hombro" y una de las "principales causas de dolor y pérdida de movilidad en adultos", misma vez que han señalado la cirugía artroscópica como una herramienta para mejorar las opciones disponibles para pacientes con lesiones complejas.

En un comunicado, el traumatólogo y cirujano ortopédico especialista en cirugía del hombro del Hospital San Juan de Dios de Sevilla, José Cárdenas, ha explicado que muchos pacientes llegan a consulta después de meses, e incluso años, conviviendo con molestias que han ido normalizando progresivamente.

Si lo habitual es que el dolor aparezca al levantar el brazo o realizar determinados movimientos, añade que "también es frecuente que se acompañe de pérdida de fuerza o dificultades para actividades tan sencillas como vestirse o asearse".

En este sentido, el centro ha detallado que la cirugía del hombro es una de las áreas que más ha evolucionado dentro de la traumatología durante las últimas décadas.

A través del desarrollo de la artroscopia, muchas lesiones que antes requerían cirugía abierta pueden tratarse mediante pequeñas incisiones y sistemas avanzados de reparación tendinosa. Así mismo, los nuevos modelos de prótesis consiguen mejorar tanto el dolor como la funcionalidad del hombro.

Según destaca el doctor Cárdenas, "los nuevos implantes para cirugía artroscópica han permitido mejorar la fijación de los tendones lesionados y ampliar las opciones terapéuticas disponibles para pacientes con lesiones complejas". No obstante, existen casos en los que el deterioro de los tendones es tan avanzado que la reparación ya no es posible.

En el ámbito de la cirugía del hombro, el Hospital San Juan de Dios de Sevilla ha incorporado sistemas de planificación tridimensional basados en imágenes de TAC que permiten estudiar con detalle la anatomía de cada paciente antes de la intervención. Este análisis previo ayuda a que el paciente afronte el proceso con mayor conocimiento y tranquilidad.

Este enfoque permite una preparación más precisa de la cirugía y facilita adaptar el procedimiento a las características concretas de cada caso, especialmente en situaciones en las que la articulación presenta un mayor grado de deterioro. La incorporación de estas herramientas se enmarca en una línea de trabajo orientada a la humanización de la atención quirúrgica.

Este trabajo se apoya en un software específico que genera reconstrucciones tridimensionales a partir de imágenes axiales de alta precisión, permitiendo a los cirujanos simular de forma virtual la cirugía de artroplastia de hombro antes de realizarla.