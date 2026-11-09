Clausurado en Sevilla el noveno certamen de 'Teatro Algabeño' para aficionados

Foto de familia tras la clausura del IX Certamen de Teatro Aficionado 'Teatro Algabeño' - AYTO.DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha clausurado el IX Certamen de Teatro Aficionado 'Teatro Algabeño' con una gala celebrada en el Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez, poniendo así el broche final a una edición que ha contado con un total de 14 representaciones y una "magnífica respuesta del público".

Durante la gala se han dado a conocer los galardones de esta edición. La obra 'Nunca es triste la verdad', del grupo Pabalumas Teatro, ha conseguido los premios a Mejor Obra y Mejor Dirección. Por su parte, 'Lo hacemos y ya vemos', de Escaparteatro, ha obtenido el Premio del Público y el reconocimiento a la Mejor Escenografía, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El palmarés se ha completado con los siguientes reconocimientos: Emilio Barba, Mejor Actor por 'Yo, Lázaro de Torres'; Conchi Prado, Mejor Actriz por 'La casa de Bernarda Alba'; Sergio Martín, Mejor Director por 'Nunca es triste la verdad'; y la sastrería La Bobina, Mejor Vestuario por 'La casa de Bernarda Alba'.

El acto ha contado con la presencia de la teniente de alcalde Encarnación Tejero y la concejal Concha Mercedes García, que destacaron el alto nivel de las obras participantes y la excelente acogida que ha tenido el certamen por parte del público.

La programación también ha incluido la representación de 'El pueblo que guardó su voz', a cargo de la Asociación de Teatro El Candevelá, poniendo el broche artístico a una noche dedicada al talento, la creatividad y la pasión por las artes escénicas.

Desde el Ayuntamiento se ha querido felicitar a todos los grupos participantes, artistas y premiados por su contribución al éxito de esta novena edición, al tiempo que se reafirma el compromiso municipal con la promoción de la cultura y el teatro aficionado.

Con iniciativas como esta, La Algaba continúa apostando por las artes escénicas y por una programación cultural que acerca el teatro a la ciudadanía y da protagonismo al talento.