El Colegio de Administradores de Fincas se une a la campaña del Ayuntamiento de Sevilla para fomentar el empadronamiento

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, Mariló García - COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla (CAF Sevilla) han mantenido este lunes una reunión para coordinar la participación de los Administradores y Administradoras de Fincas Colegiados en la campaña "Empadronamiento, la llave de tus derechos", la iniciativa municipal que hasta el 31 de diciembre de 2025, busca fomentar el empadronamiento en la ciudad.

Durante el encuentro entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, Mariló García, el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de los Administradores de Fincas Colegiados para "amplificar el mensaje de la campaña y hacerlo llegar a las comunidades de vecinos de la capital que éstos gestionan", según una nota remitida por la organización.

En ese sentido, el CAF de Sevilla, activará "todos sus mecanismos de comunicación interna y externa" con ese objetivo. Además, los Administradores de Fincas Colegiados trasladarán la importancia de estar debidamente empadronados en la ciudad, con sus ventajas tales como el acceso al sistema público de salud, a programas de ayuda y prestaciones sociales gestionadas por el Ayuntamiento o subvenciones de otras administraciones, la matriculación en centros educativos públicos o concertados, votar en las elecciones municipales o solicitar documentos como el DNI o el carné de conducir, entre otras.

En esta línea, los Administradores de Fincas Colegiados informarán a los vecinos que así lo requieran sobre los documentos necesarios para empadronarse y los mecanismos habilitados por el Ayuntamiento, tanto de forma telemática como presencial, a través del Programa 'Padrón a Domicilio' por el que puede solicitarse la gestión domiciliaria de las altas en el padrón, cambios de domicilio y modificaciones de datos.

Los profesionales Colegiados recordarán de que el empadronamiento "es obligatorio por ley y que no estar correctamente empadronado podría llegar a acarrear sanciones económicas".

Por su parte, García Bernal ha asegurado que esta solicitud de colaboración del Ayuntamiento "volverá a ser atendida por los Administradores de Fincas Colegiados de la capital que trabajarán para conseguir ese objetivo porque es beneficioso tanto para los vecinos en particular como para los sevillanos en general".

Por otro lado, Sanz ha agradecido la disposición del Colegio para colaborar en esta campaña. "El vínculo directo que éstos profesionales colegiados tienen con los vecinos y vecinas de Sevilla, resulta un apoyo fundamental para difundir el mensaje y llegar a la mayor cantidad de población posible", ha afirmado.