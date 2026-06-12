El Colegio de la Arquitectura Técnica de Sevilla homenajea a quienes cumplen 50 y 25 años de pertenencia a este órgano

La presidenta del COAT, Helena Ruiz, con los homenajeados que han cumplido 50 y 25 años de colegiación - COAT

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Abades de Sevilla ha acogido el acto celebrado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla (COAT), en el que se ha rendido homenaje y reconocimiento a los colegiados que han cumplido 50 y 25 años respectivamente de pertenencia al colectivo. Dicho acto está enmarcado dentro de la fiesta del Patrón de la Arquitectura Técnica, San Juan de Ortega.

El evento ha congregado a más de 800 personas, entre colegiados y acompañantes. La presidenta del COAT de Sevilla, Helena Ruiz, tras la imposición de las insignias, ha felicitado a todos los homenajeados, especialmente a aquellos que han cumplido el medio siglo de pertenencia, tal como destacan desde el órgano colegial.

La presidenta del COAT ha afirmado que representán "la experiencia, la memoria y los valores de una profesión que ha evolucionado enormemente gracias al trabajo de generaciones como la vuestra". "Sois testigos de la transformación de la construcción, de los cambios tecnológicos, normativos y sociales: vuestra trayectoria es también, más que ninguna, parte de la mejor historia de este colegio y un ejemplo para quienes hoy continúan recorriendo el mismo camino profesional".

Helena Ruiz ha incidido, además, en su papel como representante de toda la profesión, al tiempo que ha manifestado que hace aproximadamente un año dijo, en su toma de posesión, que iba a ser la presidenta de todos los arquitectos técnicos de Sevilla. "Creo firmemente, al igual que mi junta de gobierno, que todos los colegiados sois la piedra angular, la clave de la gestión y de nuestro trabajo.

"No vamos a cesar en ese empeño. Porque llegamos hasta aquí simplemente para eso, tal como os prometimos: para defender vuestros intereses y mantener a nuestra profesión a la altura que merece estar. Por tanto, este acto y mis palabras reflejan algo importante: la vitalidad de un colegio que quiere estar cerca de sus colegiados y no solo desde el punto de vista profesional, sino también humano", ha abundado.

En el acto han estado presentes representantes de otros colectivos relacionados con el proceso edificatorio, así como directivos de los colegios de la arquitectura técnica de otras provincias de Andalucía.