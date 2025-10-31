Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla recuerda que el personal de atención a domicilio "debe estar identificado"

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla ha condenado este viernes el robo a un matrimonio de personas mayores en el barrio de La Macarena de la capital andaluza. Presuntamente los asaltantes "se hicieron pasar" por trabajadores de servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla. Ante esto, la organización recuerda que todo el personal que se desplaza a los domicilios "debe estar debidamente identificado".

En una nota de prensa de la entidad, han destacado que hechos como este "socavan la confianza" de la ciudadanía en la profesión. Por ello, han recordado que las personas pueden solicitar la identificación profesional y acreditación al Colegio pro parte del personal. Asimismo, se recomienda a la población "desconfiar" de cualquier persona que se "niegue a identificarse correctamente durante una visita domiciliaria".

En esta línea, han recomendado que ante "cualquier sospecha", los usuarios contacten con el servicio social de referencia o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por último, el Colegio reitera su compromiso con la defensa de la profesión y con la colaboración activa con las administraciones públicas para reforzar los mecanismos de identificación, información y seguridad en la atención social domiciliaria.