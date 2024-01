El colegio San Francisco de Paula de Sevilla celebra este sábado la VI Edición de la Feria de las Universidades

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula y la Asociación 'Rey Guerrero' de antiguos alumnos han organizado para el próximo sábado 13 de enero --11,00 a 13,00 horas-- la VI Edición de la Feria de las Universidades, una "pionera" iniciativa mediante la que los alumnos de cursos superiores, fundamentalmente de Year 9 a Year 12 (de 15 a 18 años) y sus familias acudirán al centro a conocer las distintas ofertas educativas de universidades nacionales y extranjeras, así como posibilidades de becas y otras experiencias relacionadas con Erasmus.

En una nota de prensa, el colegio señala que se trata de una iniciativa no sólo dirigida a estudiantes del colegio sino abierta a alumnos y familias de otros centros sevillanos interesados en conocer la oferta educativa de estas universidades.

Esta edición la feria tendrá un marcado acento internacional con las siguientes universidades: University of Amsterdam, University of Arts London, University of Bristol, University of Cambridge, Imperial College London, Geneva Graduate Institute, International University (IE), Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), IEC Formación, Université de Lausanne, Universidad de Loyola, University of Mary Washington, Universidad San Isidoro, Universidad de Sevilla y ETSI - Universidad de Sevilla.

La Feria de las Universidades se convierte así en el escenario perfecto para que estudiantes de los últimos años de Secundaria y Bachillerato y sus familias exploren centros nacionales e internacionales en los que continuar sus estudios y resuelvan dudas de todo tipo. Normalmente, la mayoría de las consultas versan sobre los programas académicos (itinerarios académicos que ofrecen, idiomas de las clases o docente), carreras, metas profesionales (convenios de prácticas que ofrecen, acuerdos de intercambio internacional, tasa de empleabilidad) y aspectos logísticos como el alojamiento y los servicios estudiantiles (residencias y transporte). Asimismo, también es una oportunidad ideal para interactuar con antiguos alumnos que comparten experiencias y consejos.

Las universidades, por su parte, cuentan con un alumnado con un perfil académico de calidad y una proyección con claro carácter internacional y promocionan su oferta académica a nivel individualizado al poder responder ante las inquietudes o solicitudes del alumnado directamente, según explica el San Francisco de Paula.