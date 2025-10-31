Los colegios públicos Huerta de Santa Marina, Teodosio y Julio Coloma de Sevilla verán renovadas sus puertas

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este viernes el CEIP Julio Coloma, en el distrito Bellavista-La Palmera, donde ha anunciado la licitación de los trabajos de renovación de puertas en tres colegios públicos de la ciudad: Huerta de Santa Marina, Teodosio y el propio Julio Coloma.

Durante la visita, Sanz ha detallado que este contrato supera los 200.000 euros, y que en el caso del CEIP Julio Coloma se destinarán 70.000 euros a la sustitución y mejora de las puertas del centro, con el objetivo de "seguir avanzando en la modernización y mejora de las instalaciones educativas públicas de Sevilla", señala el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento ha invertido ya más de 200.000 euros en este colegio, dentro del plan municipal de recuperación de los colegios públicos de Sevilla, una iniciativa que tiene como finalidad "devolver la dignidad y el buen estado a unos centros que llevaban años sin recibir la atención necesaria".

Entre las actuaciones ya ejecutadas en el citado colegio, Sanz ha destacado la pintura integral del edificio, "que no se pintaba desde hace décadas", la instalación de un nuevo césped infantil gracias al nuevo contrato de mantenimiento, y la renovación de la pista deportiva, a las que se sumará próximamente la sustitución de las puertas del centro.

"Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de recuperar nuestros colegios públicos, mejorando sus instalaciones y garantizando espacios seguros, dignos y adecuados para nuestros alumnos y profesores", ha señalado el alcalde.

Sanz ha subrayado que estas actuaciones forman parte del "ambicioso plan municipal de mejora y puesta a punto de los colegios públicos" de Sevilla, con el que el Gobierno local continúa "revirtiendo años de abandono y desidia".