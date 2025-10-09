Una colisión sin heridos entre un camión y turismo en la A-49 en Camas (Sevilla) provoca cortes de carril

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un camión y un turismo en la A-49 sentido Bollulos en el término municipal de Camas (Sevilla) a la altura del Carrefour provocado desde las 7,30 horas de este jueves el corte de un carril, al haberse traspasado uno de los vehículos accidentados al sentido contrario. Guardia Civil y servicios de mantenimiento continúan trabajando en la zona, donde no ha habido heridos, para restaurar el tráfico.

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente ha ocurrido cuando uno de los vehículos trataba de hacer un cambio de carril y ha provocado una colisión lateral y el desplazamiento del camión afectado al carril de sentido contrario, lo que supone cortes y retenciones en la zona.

Además, se ha producido otra colisión, esta por alcance entre tres turismos, en el kilómetro 7 de la A-49 en Bormujos sentido Sevilla, también sin heridos, que ha provocado el corte del carril derecho y más de cinco kilómetros de retenciones.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y mantenimiento que continúan los trabajos para reestablecer el tráfico. El incidente se ha producido a las 07,30 horas.